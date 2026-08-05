Le PDG de Porsche confirme que la 718 électrique est toujours prévue.

Le remplacement retardé et électrique de la Porsche 718 est toujours d’actualité. Le nouveau PDG de Porsche, Michael Leiters, qui a pris ses fonctions au début de l’année, a confirmé la semaine dernière que le projet était toujours en développement, après des mois de spéculations sur son avenir.

« Avec la 718 électrique, nous sommes arrivés à la conclusion que nous construirons ce modèle, parce que c’est la meilleure solution sur le plan économique et que ce sera une voiture fantastique », a déclaré Leiters au quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung (via Google Translate). La 718 a traditionnellement permis à Porsche d’attirer de nouveaux clients, en proposant une sportive d’accès à la gamme positionnée sous la plus onéreuse 911.

Alors que de nombreux constructeurs revoient à la baisse leurs ambitions dans l’électrique, et malgré ses propres difficultés actuelles, notamment pour négocier la transition parfois mouvementée vers les VE, Porsche affirme poursuivre le développement de la 718.

Porsche a livré un peu moins de 280 000 voitures dans le monde en 2025, dont 22,2 % étaient 100 % électriques, auxquels s’ajoutaient 12,1 % d’hybrides rechargeables. L’an dernier a été la première année où Porsche a livré davantage de véhicules électrifiés en Europe (57,9 %) que de modèles thermiques purs ; en 2025, une voiture sur trois vendue par la marque sur le continent était entièrement électrique.

Porsche propose actuellement trois modèles électriques : la Taycan, le Macan Electric et le tout nouveau Cayenne Electric. Ensemble, ils devraient soutenir les ventes de VE de la marque en 2026 et 2027, tandis que la 718 électrique ajoutera une quatrième ligne de modèles et offrira à Porsche l’un des portefeuilles de VE premium les plus larges du secteur.

La production des 718 Boxster et Cayman à moteur thermique s’est achevée en octobre de l’an dernier, mais les deux modèles ont tout de même totalisé 18 612 exemplaires vendus malgré cet arrêt anticipé ; les ventes n’ont reculé que de 21 % par rapport à 2024. Porsche n’a pas révélé son objectif commercial pour la 718 électrique. À titre de comparaison, les Boxster et Cayman en fin de carrière ont encore enregistré 18 612 livraisons en 2025 malgré l’arrêt de la production en octobre, tandis que Porsche a vendu 16 339 Taycan.

Porsche n’a quasiment rien dévoilé sur la puissance, l’autonomie ou les caractéristiques techniques de la 718 électrique. Son design est en revanche moins mystérieux, grâce à des prototypes légèrement camouflés aperçus lors d’essais sur route ouverte et sur le Nürburgring. Ils révèlent une silhouette familière, qui semble faire évoluer le style du modèle sortant.

Les prototypes laissent entrevoir une sportive compacte et très basse, aux proportions qui restent immédiatement identifiables comme celles d’une Boxster et d’un Cayman, malgré le passage à l’électrique. Grâce à une architecture dédiée aux sportives électriques, plutôt qu’à une adaptation des plateformes des Taycan ou Macan électriques (dont les batteries sont logées dans le plancher, ce qui relève la position des sièges), la position de conduite basse des modèles thermiques devrait être préservée.

Audi travaille également sur une sportive électrique reposant sur la même base technique, qui devrait être proposée à un tarif inférieur à celui du modèle Porsche. Des journalistes ont déjà pu prendre le volant d’un prototype de cette sportive Audi, le Concept C, et, selon les premiers retours, son comportement serait très convaincant grâce à un poids relativement contenu pour un VE, ce qui lui conférerait une agilité surprenante.

Reste à voir si la 718 électrique pourra remplir le même rôle dans la gamme Porsche que les modèles thermiques qu’elle remplacera, et la question du prix sera particulièrement déterminante. Les Boxster et Cayman n’ont jamais été bon marché, mais ils représentaient la voie la plus accessible pour prendre le volant d’une nouvelle sportive Porsche. Son positionnement tarifaire dira si elle peut encore séduire de nouveaux clients ou si elle deviendra une Porsche très onéreuse de plus, destinée avant tout aux propriétaires déjà fidèles à la marque.