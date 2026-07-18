Le groupe Volkswagen pourrait abandonner ces modèles d'ici 2030

Le groupe Volkswagen met en œuvre des mesures drastiques de réduction des coûts. Selon un plan récemment publié, l'entreprise entend simplifier et diversifier son offre de produits, mieux adapter ses produits, ses technologies et son développement aux marchés régionaux, ajuster les capacités de son réseau de production aux attentes du marché et rationaliser ses structures et son portefeuille d'investissements.

Cela signifie que la fermeture d'usines allemandes et des suppressions d'emplois sont probables. Cependant, aucun détail concret n'est encore disponible. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la gamme de modèles sera progressivement réduite de moitié et se concentrera sur les segments de marché les plus porteurs.

Dans le même temps, le groupe Volkswagen réduit sa capacité de production annuelle à seulement neuf millions de véhicules. C'est un contraste saisissant avec la période pré-pandémique, où l'entreprise avait investi massivement pour porter sa capacité à environ 12 millions de voitures. Depuis le début de la pandémie, Volkswagen a déjà réduit sa production de deux millions d'unités et prévoit désormais d'en supprimer un million supplémentaire.

La complexité des produits (par exemple, le nombre d'options d'équipement possibles) est réduite jusqu'à 75 %. Cela permet de concentrer les investissements et les ressources de développement sur les produits et les technologies qui offrent la plus grande valeur ajoutée aux clients et la plus forte contribution à la rentabilité de l'entreprise.

Cette tâche incombe principalement au service des ventes. Il analysera les options d'équipement les moins demandées. Il en va de même pour les gammes de modèles entières. Néanmoins, examinons les modèles susceptibles d'être abandonnés en Europe. Attention : il s'agit pour l'instant de simples spéculations. Commençons par ordre alphabétique.

Audi

Audi réduit également sa gamme : après avoir abandonné les TT , R8 et Q8 e-tron ces dernières années, le constructeur d’Ingolstadt a récemment dit adieu à la citadine A1 et au SUV urbain Q2 . Cependant, une nouvelle A2 e-tron, basée sur la VW ID.3 Neo , vient compléter la gamme .

Audi Q3 Sportback (2025) Photo: Audi

Un nouveau Q7 et, pour la première fois, un Q9 sont également en préparation . Les SUV d'Audi rencontrent généralement un franc succès, mais les versions Sportback des Q3 et Q5 pourraient être abandonnées pour des raisons de réduction des coûts. Le successeur de l'Audi A8 semble désormais incertain. Le Q9 pourrait bien endosser ce rôle. Quant à la supercar Nuvolari, elle est désormais oubliée ; ses 499 exemplaires ont probablement déjà trouvé leurs adeptes. Côté voitures de sport, le sort d'une nouvelle TT reste incertain ; Audi pourrait envisager de la lier à la Porsche 718 Electric afin de réaliser des économies d'échelle.

Bentley

« Nous sommes rentables pour la septième année consécutive », a déclaré Frank-Steffen Waliser, PDG de Bentley , lors de la présentation des résultats financiers de 2025. Le constructeur automobile britannique prépare actuellement le lancement du Torcal , un SUV électrique. La marque de luxe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en 2025. Les livraisons ont diminué de 5 %, tandis que le chiffre d'affaires n'a reculé que de 1 %. Cette baisse s'explique par une demande plus forte pour les modèles dérivés à forte marge et les modèles Mulliner personnalisés. Le Bentayga demeure le modèle le plus vendu, notamment grâce au lancement sur le marché du Bentayga Speed .

Cupra

Cupra n'existe en tant que marque indépendante que depuis quelques années . Pourtant, ses résultats sont impressionnants : en 2025, Cupra a célébré la vente de son millionième véhicule dans le monde, avec un total de 328 800 livraisons sur tous les marchés, soit une augmentation de 32,5 % par rapport à 2024 (248 100). Néanmoins, les jours du Cupra Ateca, désormais âgé de huit ans, sont probablement comptés. L'avenir du Cupra Leon reste incertain, tandis que le populaire Formentor a bénéficié d'un restylage en 2024. Le Raval , entièrement électrique et étroitement apparenté à la VW ID. Polo, devrait insuffler un nouvel élan à la marque.

2021 Cupra Ateca facelift

Lamborghini

Temerario , Revuelto, Urus : Lamborghini ne propose que trois modèles dans sa gamme. Et, qui plus est, affiche des résultats financiers exceptionnels. Une véritable mine d’or qui restera probablement intacte. Le PDG, Winkelmann, n’envisage pas de lancer une gamme de modèles 100 % électriques dans un avenir proche.

Porsche

En parlant de modèles à succès : Porsche engrange des sommes considérables avec la 911 , ce qui explique la multitude d’éditions spéciales disponibles. Par ailleurs, le PDG Michael Leiters confirme qu’il n’y aura jamais de 911 100 % électrique. Porsche a retiré du marché les 718 Boxster et Cayman en octobre dernier et arrêtera la production du Macan d’origine, à moteur thermique, à la fin du mois .

Porsche Macan 4S (2025) en test Photo: InsideEVs

À l'échelle mondiale, Porsche vend cinq fois plus de 911 que de Taycan . Aux États-Unis, les Taycan Sport Turismo et Cross Turismo ne sont plus commercialisées, et d'autres régions du monde devraient suivre. Les successeurs électriques de la série 718 sont en préparation, mais, à l'instar du nouveau Macan, ils seront probablement également disponibles en version hybride. L'avenir de la Panamera et du SUV extra-large prévu reste incertain. Le Cayenne Coupé électrique est encore trop récent, tandis que son homologue thermique plus ancien pourrait devenir superflu.

Seat

Seat a célébré son 75e anniversaire avec 257 400 unités vendues. Cela représente une baisse de 17 % par rapport à 2024, reflétant les difficultés que rencontre l'ensemble du secteur. La gamme de modèles de la marque espagnole est vieillissante, mais les Arona , Ibiza et Leon continuent de bien se vendre. Dans une interview accordée au magazine britannique Autocar, Thomas Schäfer, membre du conseil d'administration de Seat et directeur de la marque Volkswagen, a déclaré : « Nous n'allons pas laisser Seat disparaître. Nous devons simplement décider de l'avenir de la marque. » Selon M. Schäfer, Seat est « en bonne voie jusqu'en 2028 ou 2029 ». Ce qui se passera ensuite reste cependant incertain.

Skoda

L'année 2025 a été un véritable succès pour Skoda , qui a enregistré des chiffres records. Grâce à une forte hausse des ventes, les livraisons mondiales ont atteint 1,04 million de véhicules, l'Octavia , le Kodiaq, le Kamiq et la Fabia restant les modèles les plus populaires.

Dans le segment des véhicules électriques, l'Elroq s'est imposé comme le modèle le plus performant avec 110 000 unités vendues. Ce succès commercial a permis d'accroître le chiffre d'affaires global de l'entreprise de 9,1 %, pour atteindre 27,8 milliards d'euros. Skoda lance actuellement les véhicules électriques Epiq et Peaq . Le constructeur automobile tchèque réalise également de bonnes performances en Allemagne, où il détient une part de marché de 8,6 %, ce qui en fait la marque importée la plus performante.

Évaluation de la Skoda Scala 1.0 TSI (2024) Photo: Motor1.com

La Scala est une candidate probable à l'arrêt de sa production, tandis que la Fabia et la Kamiq pourraient être à terme intégrées à l'Epiq. Le concept-car Vision O a déjà donné un aperçu de la remplaçante électrique de l'Octavia, mais celle-ci ne sera pas commercialisée avant 2029.

Volkswagen

La marque Volkswagen détient actuellement 18,4 % de parts de marché en Allemagne. Cependant, elle propose également 17 gammes de modèles. De ce fait, une approche plus généraliste sera particulièrement répandue sur ce marché. Il est d'ores et déjà confirmé que le VW Touareg et le fourgon compact Touran ne sont plus produits. Le T-Roc Cabriolet suivra le même chemin en 2027. Des contrats de défense sont envisagés pour l'usine d'Osnabrück.

Volkswagen T-Roc Cabriolet Photo: Volkswagen

La plupart des gammes de SUV peuvent être considérées comme assurées de leur avenir grâce à leur popularité. Tout au plus, des mesures de réduction des coûts seront appliquées aux motorisations et aux équipements. Seul le Taigo pourrait disparaître. Du côté des véhicules électriques, l'ID.5 n'a probablement pas un long avenir. Trois modèles sont au cœur de Volkswagen depuis plus de 50 ans : la Polo, la Golf et la Passat. Mais leur production a été ou est en cours de délocalisation. La Polo est désormais produite en Afrique du Sud, la Golf sera fabriquée au Mexique à partir de 2027 et la Passat est produite en Slovaquie aux côtés de la Skoda Superb .

VW Taigo (photo officielle)

Nous pensons que la marque Volkswagen ne peut pas se permettre de maintenir des structures dupliquées au sein d'une même catégorie de véhicules sur le long terme. Cela signifie que la Polo thermique actuelle n'aura pas de successeur, mais sera à terme remplacée par l' ID. Polo électrique . Il en va de même pour les futures ID. Golf et ID. Passat. Cependant, ce changement n'interviendra pas avant 2030, même si la Polo pourrait être prête plus tôt.

Test de la VW Polo Style 1.0 TSI (2025) Photo: Volkswagen

D'ici là, la gamme de motorisations thermiques sera modifiée. La Golf diesel n'est plus commercialisée en Grande-Bretagne. En 2026, une version hybride sera introduite pour la première fois sur la Golf et le T-Roc (dont la nouvelle version n'est plus proposée en diesel), et pourrait à terme remplacer le diesel. La Passat, importante sur le marché des flottes d'entreprise, devrait quant à elle conserver ses motorisations diesel pendant encore un certain temps.