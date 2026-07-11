Les voitures électriques les plus vendues du Groupe Volkswagen (à ce jour)

Le marché des voitures électriques traverse une phase de transition, mais en Europe, la stratégie du groupe Volkswagen continue de porter ses fruits. Au cours des six premiers mois de 2026, le constructeur allemand a livré 438.500 véhicules 100 % électriques (BEV) dans le monde, soit un recul de 5,8 % par rapport à la même période de 2025, mais avec une hausse de 8,4 % en Europe, où 377.000 livraisons ont été enregistrées.

En tête du classement interne des modèles les plus vendus figure le Skoda Elroq, qui a atteint à lui seul 59.900 livraisons mondiales au premier semestre, devenant ainsi le modèle électrique à batterie le plus demandé de toute la gamme du groupe.

Derrière lui se placent deux modèles déjà bien établis : les Volkswagen ID.4 et Volkswagen ID.5, comptabilisées ensemble dans les données officielles, avec 53.700 unités livrées. À la troisième place arrive un autre modèle Skoda, l’Enyaq, également proposée en version Coupé, avec 48.300 exemplaires.

Volkswagen ID.3 et Audi Q4 e-tron parmi les modèles en tête

Le classement des électriques les plus vendues du groupe allemand confirme le poids des SUV dans les choix des clients. Après les trois premiers modèles, on retrouve la Volkswagen ID.3, l’une des premières voitures de la famille ID de la marque allemande, avec 44.400 livraisons sur le semestre.

Volkswagen ID.4 Skoda Enyaq Skoda Elroq Photos Par : Skoda

Suivent deux modèles Audi : l’Audi Q4 e-tron, également proposée en version Sportback, avec 33.800 unités, et la nouvelle Audi Q6 e-tron, qui a atteint 31.900 livraisons. Plus loin, on trouve la Volkswagen ID.7 avec 29.500 unités et le Volkswagen ID. Buzz (27.200 exemplaires).

Le top 10 des modèles BEV les plus vendus du groupe se complète avec la Cupra Born, forte de 20.800 livraisons, et l’Audi A6 e-tron, arrivée à 18.400 unités.

Audi Q4 e-tron (2026) Photo : Audi

L’Europe en tête, la Chine et les États-Unis freinent la progression des électriques

La répartition géographique des ventes montre une forte concentration de la demande en Europe. Le continent représente en effet la principale zone de croissance pour les modèles électriques du groupe, avec des livraisons en hausse de 8,4 % par rapport au premier semestre 2025. Le groupe conserve ainsi sa position de leader sur le marché européen des voitures électriques à batterie.

La situation est différente sur les autres grands marchés. En Chine, où Volkswagen a livré au total 973.000 véhicules de tous types sur le semestre, les ventes de BEV sont tombées à 30.900 unités, soit 47,9 % de moins que sur la même période de l’année précédente. Ce recul reflète l’intensité de la concurrence sur le marché chinois, où les constructeurs locaux de voitures électriques ont rapidement renforcé leur présence.

Aux États-Unis, le tableau est encore plus difficile : les livraisons d’électriques du groupe ont chuté de 68,8 %, à 9.800 unités sur les six premiers mois de l’année. Ce résultat a été influencé par la baisse des aides publiques et par un cadre réglementaire moins favorable.

Les 10 voitures électriques du groupe les plus vendues depuis janvier 2026

Skoda Elroq, 59.900 Volkswagen ID.4 / Volkswagen ID.5, 53.700 Skoda Enyaq (y compris Coupé), 48.300 Volkswagen ID.3, 44.400 Audi Q4 e-tron (SUV/Sportback), 33.800 Audi Q6 e-tron (SUV/Sportback), 31.900 Volkswagen ID.7 (y compris Tourer), 29.500 Volkswagen ID. Buzz (y compris Cargo), 27.200 Cupra Born, 20.800 Audi A6 e-tron (Avant/Sportback) , 18.400