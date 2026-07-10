Groupe Volkswagen : 50 % de modèles en moins d’ici 2030

Un vaste plan de suppressions de postes ? La fermeture de plusieurs usines en Allemagne ? Ces dernières semaines, les spéculations ont été nombreuses autour des projets d’avenir du directoire du groupe Volkswagen. L’entreprise a désormais officialisé les principaux points de son plan.

Point important : on parle volontiers de « VW ». Pourtant, il ne s’agit pas seulement de la marque, mais bien de l’ensemble du groupe, avec ses dix marques automobiles et de nombreuses autres implications. Le plan d’avenir ne mentionne aucun chiffre précis concernant d’éventuelles suppressions d’emplois, ni de sites concrets pour d’éventuelles fermetures d’usines.

« Lors de sa réunion de ce jour, le directoire du groupe a présenté au conseil de surveillance un vaste train de mesures comprenant 12 initiatives, ainsi que sa vision cible à l’horizon 2030. Dans le contexte actuel du marché mondial, l’enjeu est avant tout de rendre l’entreprise encore plus robuste, plus efficiente et plus réactive. Le directoire a déjà lancé la mise en œuvre des premières mesures de son plan d’avenir.

Celles-ci comprennent notamment une réduction immédiate de la complexité et de la diversité des variantes au sein du portefeuille produits, une orientation plus régionale des produits, des technologies et du développement en fonction des marchés, un ajustement des capacités du réseau de production aux attentes du marché, ainsi qu’une rationalisation des structures et du portefeuille de participations. », indique le texte officiel.

Usine Volkswagen de Wolfsburg, Allemagne Photo: Volkswagen

Voici les autres points essentiels, repris mot pour mot :

- La gamme de modèles sera progressivement rationalisée de jusqu’à 50 % et se concentrera sur les segments de marché les plus attractifs. La complexité de l’offre — par exemple le nombre de configurations possibles — sera réduite de jusqu’à 75 %.

- Les domaines technologiques centraux que sont les plateformes, les architectures électroniques et les environnements logiciels seront harmonisés et recentrés en fonction des besoins des hémisphères occidental et oriental. L’objectif est de renforcer davantage les synergies à l’échelle du groupe, de supprimer les structures technologiques parallèles et de consolider encore le leadership technologique.

- En poursuivant la rationalisation de ses capacités techniques, le groupe adapte son réseau de production à l’évolution du marché et à une concurrence en forte croissance. L’objectif, toutes marques confondues, est d’atteindre un niveau d’environ 9 millions d’unités par an, en ligne avec la demande. Avant la pandémie de Covid-19, l’entreprise avait investi pour une capacité d’environ 12 millions de véhicules et a déjà réalisé des progrès significatifs avec une réduction de 2 millions d’unités. D’autres mesures suivront en Chine et en Europe. Parallèlement, les activités de développement et les fonctions indirectes seront rendues plus efficientes.

Le patron du groupe, Oliver Blume, est cité en ces termes : « Notre objectif est clair : d’ici à 2030, nous ferons de Volkswagen Group l’entreprise automobile la plus attractive au monde — avec des marques iconiques, des produits enthousiasmants, des technologies de pointe, des résultats financiers solides, une performance fiable sur les marchés financiers et un véritable esprit d’équipe. Avec notre plan d’avenir, nous abordons la prochaine phase de la transformation en nous appuyant sur nos propres forces.

Nous rendons le groupe Volkswagen plus rapide, plus robuste et plus compétitif : grâce à une moindre complexité, des technologies ciblées, un ancrage encore plus fort des produits, du développement et de la production dans les marchés régionaux, la réduction des surcapacités, un portefeuille de participations rationalisé et des structures nettement allégées. Nous créons ainsi les conditions d’un succès durable — y compris dans un environnement de plus en plus exigeant. »