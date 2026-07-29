Bentley célèbre ses 80 ans à Crewe avec une Continental GTC unique

Une Bentley Continental GTC unique, habillée d’une nouvelle teinte Supernova Purple Ombre, a été dévoilée à Crewe alors que Bentley célèbre 80 ans de production automobile sur son site historique de Pyms Lane. La voiture a occupé le devant de la scène lors d’un événement anniversaire organisé le 28 juillet 2026, en présence de plus de 100 clients.

Le constructeur a profité de l’occasion pour souligner la manière dont sa « Dream Factory » associe les savoir-faire traditionnels de la carrosserie sur mesure à une production moderne, plus numérisée, pour sa prochaine génération de modèles. Pour ceux qui suivent le programme patrimonial de Bentley, ce rassemblement faisait écho à d’autres célébrations récentes à Crewe, comme le retour du premier nouveau Blower 4,5 litres en 90 ans.

Bentley Continental GTC 80th Anniversary Special Photo : Bentley

107 Bentley et plus d’un siècle d’histoire

La célébration organisée à Crewe a réuni 107 Bentley appartenant à des membres du Bentley Drivers Club, alignées le long de Pyms Lane dans l’ordre chronologique de leur production. L’exposition débutait avec l’EXP3, présentée par la marque comme la première Bentley jamais livrée à un client, et allait jusqu’à une Flying Spur Speed 2025, transformant de fait la façade de l’usine en frise chronologique de la production de la marque.

Selon Bentley, le plateau représentait chaque grande époque de son histoire, des premières W.O. Bentley aux modèles construits à Derby, jusqu’à la gamme moderne produite à Crewe, en incluant les célèbres Blower et l’actuel SUV Bentayga.

Les propriétaires sont venus du monde entier pour ramener leurs voitures dans ce que Bentley présente comme la Home of Bentley, marquant ainsi plus d’un siècle d’héritage de la marque en parallèle de ce cap des 80 ans de production à Crewe.

Le constructeur affirme que le même engagement en matière d’artisanat et le même souci du détail visibles sur ces modèles historiques restent au cœur de chaque véhicule assemblé dans son actuelle Dream Factory, dans le Cheshire.

Photo : Bentley

L’usine de Crewe accélère sa mutation vers la « Dream Factory » du futur

Bentley souligne que cet anniversaire intervient alors que le site de Crewe approche de l’achèvement de ce qu’il présente comme sa transformation la plus importante à ce jour. Construit à l’origine en 1938 pour produire des moteurs d’avion Rolls-Royce Merlin, le site est ensuite devenu la principale base de fabrication automobile de Bentley et n’a cessé d’évoluer au fil des décennies.

Le réaménagement actuel est présenté comme la création d’une Dream Factory de nouvelle génération, un centre de production numérique et flexible destiné à fabriquer les Bentley actuelles comme futures, tout en préservant les traditions artisanales associées à la marque.

Les investissements récents à Crewe comprennent un Design Studio, un Engineering Technical Centre, un Excellence Center for Quality and Launch, un Integrated Logistics Centre ainsi qu’un nouvel atelier de peinture, que Bentley précise avoir été officiellement inauguré plus tôt en juillet. Avant le lancement mondial de la Torcal, décrite par la marque comme son prochain modèle, des travaux sont en cours pour convertir le plus ancien bâtiment du site en zone d’assemblage de la première voiture électrique du constructeur, dont le lancement est prévu en septembre.

Une Continental GTC unique en Supernova Purple Ombre

Pour marquer les 80 ans de production à Crewe, Bentley a commandé une Continental GTC unique via sa division de personnalisation Mulliner. Ce cabriolet reçoit une teinte exclusive Supernova Purple Ombre, créée spécialement pour l’occasion par l’atelier peinture de Bentley et ses équipes CMF/Bespoke.

Selon la marque, la couleur extérieure évolue du Supernova Purple au Supernova Purple Dark, avec un graphisme latéral « 80 » spécifique à effet ombré inversé, ainsi que des finitions de jantes contrastées conçues pour reprendre ce thème.

Photo : Bentley

À bord, le thème commémoratif se poursuit avec des appuie-tête brodés du chiffre « 80 » et un décor de planche de bord spécifique réalisé à l’aérographe. Bentley indique que cette création représente le bâtiment du Design Studio de la marque, accompagné d’une référence visuelle à huit décennies de production automobile à Crewe.

La marque décrit cette GTC unique comme une expression contemporaine du savoir-faire, de l’innovation et du souci du détail qui caractérisent ses modèles depuis les premières Bentley produites à Crewe jusqu’à aujourd’hui. Ce niveau de personnalisation rappelle de récentes Bentley hautes performances et séries spéciales, comme la future Continental GT Supersports ou encore des projets à faible volume axés sur le design, à l’image de la Batur Convertible by Mulliner.

Bentley met en avant les femmes, les hommes et le savoir-faire

À l’occasion de cet anniversaire, Bentley a tenu à mettre en lumière le rôle de ses équipes et des compétences traditionnelles à Crewe. Le constructeur rappelle que depuis la sortie de la première Bentley de la chaîne de production de Pyms Lane en 1946, plusieurs générations de salariés ont participé à la fabrication de ses voitures, en combinant des techniques de longue date avec des méthodes d’ingénierie et de production plus modernes.

Cette idée de continuité est centrale dans la manière dont Bentley présente l’évolution de ses produits et de son usine, en particulier au moment où la marque se tourne vers les modèles électriques et des systèmes de production plus numérisés. Andreas Lehe, membre du directoire de Bentley en charge de la production, a insisté sur ce message dans une déclaration consacrée à ce cap des 80 ans :

« Depuis 80 ans, ce sont les femmes et les hommes exceptionnels de Crewe qui définissent le succès de Bentley. Génération après génération, nos collaborateurs ont allié un savoir-faire remarquable, de la passion et de l’innovation pour créer certaines des voitures les plus désirables au monde. »

Il a ajouté que la transformation vers une Dream Factory de nouvelle génération doit permettre à ces compétences et à cette expertise, soutenues par ce que la marque qualifie d’installations de rang mondial, de technologies avancées et de procédés de fabrication plus durables, de continuer à façonner les véhicules Bentley dans les décennies à venir.