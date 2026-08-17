Une Ferrari Luce vendue 40 millions de dollars aux enchères

La première Ferrari entièrement électrique vient de franchir un cap symbolique. Un exemplaire unique de la Luce, baptisé « Chassis 0 », a été adjugé 40 millions de dollars, soit environ 34,5 millions d’euros, lors d’une vente aux enchères organisée par RM Sotheby’s pendant la Monterey Car Week, en Californie.

Cette somme constitue un record mondial pour une voiture neuve vendue aux enchères. Elle dépasse largement le précédent record, établi en 2025 par une Ferrari Daytona SP3 unique, vendue pour 26 millions de dollars.

Un exemplaire unique

La voiture mise en vente correspond au châssis numéro 0 de la Ferrari Luce. Elle a été réalisée par le département de personnalisation Tailor Made, en collaboration avec le Ferrari Design Studio. Cet exemplaire ne constitue donc pas une simple Luce de série, mais une voiture unique développée spécifiquement pour cette opération.

Présentée en mai 2026, la Luce constitue une étape majeure pour Ferrari puisqu'elle est le premier modèle entièrement électrique de l'histoire de la marque. Affichée à partir d'environ 550 000 euros, elle adopte une architecture à quatre moteurs et développe plus de 1 000 ch.

Un changement majeur pour Ferrari

La présentation de la Luce avait suscité de nombreuses réactions, notamment en raison de son style très éloigné des Ferrari traditionnelles et de l'abandon du moteur thermique. Le modèle avait notamment provoqué de vifs débats parmi les passionnés et sur les réseaux sociaux. Ferrari avait toutefois indiqué quelques semaines après son lancement être satisfaite de l'accueil commercial réservé à la voiture, sans communiquer de chiffres précis.

La vente de Monterey intervient donc dans un contexte particulier pour le constructeur italien. Elle permet à Ferrari de mettre en avant la valeur symbolique de sa première voiture électrique tout en conservant son approche fondée sur l'exclusivité et la personnalisation.

Un montant destiné à l'éducation

L'intégralité du produit de la vente sera reversée à la Ferrari Foundation. Les fonds financeront différents projets éducatifs aux États-Unis et dans d'autres pays, notamment des initiatives destinées à favoriser l'accès des jeunes à la formation.