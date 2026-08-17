Le nouveau concept audacieux de Cadillac dévoile l'avenir de la série V

Cadillac qualifie la V-One d’« étude de concept ». Il semblerait que le constructeur cherche à déterminer si les clients sont intéressés par l’idée de découvrir de près son programme de course LMDh.

La V-One est équipée d’un moteur V8 hybride de 830 chevaux qui, espérons-le, aura une sonorité aussi sinistre que celle de la voiture de course V-Series.R dont elle s’inspire. Ce concept partage avec la voiture de course sa suspension à double triangulation, ses ressorts hélicoïdaux actionnés par des tiges-poussoirs et ses ressorts de torsion, ainsi que la boîte de vitesses et certains composants électroniques.

La voiture « explore la manière dont le matériel de compétition peut être transposé en une expérience centrée sur le conducteur ». Dominic Najafi, directeur exécutif du design chez Cadillac, a déclaré :

« Le concept Cadillac V-One est l’incarnation ultime d’un concept de performance destiné aux clients et témoigne clairement de notre ambition pour la marque Cadillac V-Series à l’avenir. »

La nouvelle Cadillac, développée conjointement par Cadillac Design, Cadillac Racing et Dallara, conserve le design et les proportions générales de la voiture de course. Elle dispose même d’un ensemble aérodynamique inspiré de la V-Series.R.

Dans le communiqué de presse, Cadillac indique vouloir que la V-One soit plus facile à piloter que la voiture de course LMDh tout en offrant un niveau de performances similaire.

Intérieur du concept Cadillac V-One. Photo : Cadillac

Détails de design inspirés de la course

La V-One arbore un nouveau design de jantes V-Series et « un logo V-Series revisité dans un style sombre ». Cadillac a habillé l’extérieur de la voiture d’un dégradé appliqué à la main au pistolet, qui symbolise le passage du jour à la nuit lors d’une course d’endurance.

À l’intérieur, la V-One est équipée d’un volant d’inspiration sportive doté d’une interface numérique. Cadillac qualifie cet écran de visualisation des données de « concept », mais ce n’est pas la première fois que le constructeur laisse entrevoir l’intégration d’un écran dans le volant.

L’écran peut fournir des informations au conducteur et le guider « à mesure qu’il explore toutes les capacités de la voiture ». Le véhicule est doté d’une plaque de porte numérotée et de carbone apparent. Cadillac a même personnalisé le siège selon les spécifications du conducteur.

La voiture est exposée au Quail pendant la Monterey Car Week et nous pensons que le constructeur est impatient de recueillir les réactions des acheteurs potentiels.

Source: Cadillac