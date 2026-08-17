Hyundai Ioniq 3 : la production en série a commencé en Turquie

La production de la Hyundai Ioniq 3 a commencé. Cette berline compacte électrique à hayon, longue de 4,16 mètres et située entre les segments des citadines et des compactes, est désormais assemblée à İzmit, en Turquie. L’usine se trouve à environ 100 kilomètres au sud-est d’Istanbul, sur la mer de Marmara. Les modèles thermiques Hyundai i10, i20 et Bayon y sont également produits.

La Ioniq 3 est le premier modèle électrique fabriqué à İzmit. Dans un premier temps, 30.000 unités par an sont prévues, a indiqué le ministre turc de l’Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacır, lors de la cérémonie d’inauguration. Hyundai vise donc manifestement un volume proche de celui de l’Inster, actuellement son best-seller électrique, dont environ 34.000 exemplaires ont été vendus en Europe en 2025.

La Ioniq 3 est aussi la première voiture particulière électrique d’un constructeur étranger produite en Turquie. Les modèles T10X et T10F, également fabriqués dans le pays, proviennent du constructeur turc Togg. Quant au Ford E-Transit, au Ford E-Transit/Tourneo Custom ainsi qu’à leurs équivalents chez Volkswagen, les e-Transporter et e-Caravelle, il s’agit de véhicules utilitaires.

Le lancement commercial de la Ioniq 3 est prévu pour octobre 2026, a désormais officialisé Hyundai. Deux motorisations sont annoncées : la version Standard Range dispose d’une traction avant de 108 kW et d’une autonomie WLTP d’environ 340 kilomètres, tandis que la variante Long Range, légèrement moins puissante avec 100 kW, approche les 500 km. Parmi les nouveautés figure le nouvel infotainment « Pleos », inauguré sur la Ioniq 3.

Les prix pour l’Allemagne ne sont pas encore connus. Aux Pays-Bas, la voiture débute à 26.495 euros, remise de lancement de 1.500 euros déjà déduite. Pour le Royaume-Uni, Hyundai a annoncé un tarif d’entrée équivalant à environ 29.000 euros. Dans les deux pays, le modèle n’est toutefois pas encore configurable : seule la précommande est ouverte.

Parmi les concurrentes de la Hyundai Ioniq 3 dans le segment des citadines, on retrouve les VW ID. Polo, Cupra Raval et Ford Puma Gen-E. Un peu plus grandes, les VW ID.3 Neo et MG4 EV se positionnent également sur ce créneau. L’ID. Polo est annoncée à partir de 24.995 euros, tandis que l’ID.3 Neo démarre à 33.995 euros, Volkswagen appliquant toutefois une remise de 4.000 euros sur sa compacte.

Galerie: Hyundai Ioniq 3 Source: Hyundai

En bref

La Hyundai Ioniq 3 continue d’avancer. La production en série a désormais commencé en Turquie, et son lancement commercial est attendu en octobre. Les tarifs allemands ne sont pas encore connus, mais nous tablons sur un prix d’environ 30.000 euros pour la version de base et près de 5.000 euros de plus pour la version supérieure. Reste à savoir si Hyundai proposera d’abord uniquement la finition N Line, ce qui ferait grimper les prix au lancement.