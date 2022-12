Il existe des voitures qui parviennent, en ces mois de hausse des prix des carburants, à maintenir leurs coûts de fonctionnement dans des limites très basses.

L'une d'entre elles est la Hyundai Bayon, qui avec son moteur fonctionnant au GPL, présente toujours une facture légère à la station-service, du moins selon notre test de consommation réelle. Veuillez noter que cette version GPL n'est pas disponible en France.

En effet, le crossover compact coréen parvient à consommer 5,85 l/100 (17,09 km/l) sur notre trajet de référence Rome-Forlì (360 km), en dépensant seulement 14,93 euros de GPL pour le trajet.

Presque un record parmi les GPL

Les 5,85 l/100 atteints par la Hyundai Bayon 1.2 GPL ne constituent pas un record absolu, mais ils sont suffisants pour que le crossover gagne la troisième place du classement de la consommation réelle de carburant, dans la catégorie GPL.

Hyundai Bayon

Devant la Coréenne, il n'y a que deux autres voitures compactes comme la vieille Opel Karl 1.0 73 ch GPL (5,55 l/100 km - 18,0 km/l) et la reine de la catégorie, la Nissan Micra IG-T 90 GPL (5,50 l/100 km - 18,1 km/l).

Le Bayon GPL a également réussi à faire mieux que la Fiat Panda 1.2 69 ch EasyPower (6,19 l/100 km - 16,1 km/l), la Fiat 500 1.2 GPL (6,39 l/100 km - 15,6 km/l), mais aussi que l'ancien Opel Crossland X 1.2 GPL (6,45 l/100 km - 15,5 km/l) et le nouveau Dacia Jogger TCe 100 GPL ECO-G (6,80 l/100 km - 14,7 km/l).

De l'espace et du confort

La voiture testée est une Hyundai Bayon 1.2 GPL avec une transmission manuelle à 5 vitesses et une finition XLINE qui comprend des jantes en alliage de 16 pouces, une calandre noire brillante, des capteurs de stationnement avant et arrière, une caméra de recul et des instruments numériques de série.

La présence sur le modèle d'essai d'une peinture blanche avec un toit noir contrastant et des feux avant et arrière entièrement à LED porte le prix catalogue de ce Bayon à 24 200 euros.

À ce prix, vous obtenez une voiture plutôt spacieuse et confortable, avec un bon équipement de série qui comprend la dernière génération d'aides à la conduite et un système d'infodivertissement à la hauteur des attentes. Le seul regret est que certains plastiques intérieurs sont un peu durs et que les 81,8 ch et 109,4 Nm de couple du moteur (sur GPL) sont tout juste suffisants.

Autonomie correcte

Il n'a pas été facile de calculer la consommation réelle de GPL de ce Hyundai Bayon, étant donné l'écart constant entre le chiffre de l'ordinateur de bord et celui mesuré à la pompe, qui est toujours plus élevé.

Malgré cela, il a été possible de faire la moyenne des deux chiffres et d'obtenir la consommation réelle dans les principales conditions d'utilisation. Ils sont dans la moyenne de la catégorie GPL et augmentent un peu en ville et sur autoroute.

Rien d'inquiétant en revanche du point de vue des dépenses, ni pour l'autonomie qui, grâce au réservoir d'essence de 46 litres, avoisine les 500 km et va encore plus loin sur des parcours idéaux ou avec une conduite souple. A cela s'ajoutent les 40 litres d'essence du deuxième réservoir.

Les consommations selon différentes situations de conduite

Urbain : 9,0 l/100 km (11,1 km/l)

510 km d'autonomie

: 9,0 l/100 km (11,1 km/l) 510 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

653 km d'autonomie

: 7,0 l/100 km (14,2 km/l) 653 km d'autonomie Autoroute : 9,0 l/100 km (11,1 km/l)

510 km d'autonomie

: 9,0 l/100 km (11,1 km/l) 510 km d'autonomie Ecoconduite : 5,5 l/100 km (18,1 km/l)

832 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Hyundai Bayon 1.2 Gpl Manuale XLINE Essence/GPL 61,8 kW Euro 6d-ISC-FCM 1045 kg 128 g/km

Données

Modèle : Hyundai Bayon 1.2 GPL XLINE

Prix de base : 22 400 euros (prix italien)

Date de l'essai : 14/11/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 16°/Ensoleillé, 9°

Prix du carburant : 0,709 euro/l (GPL)

Nombre de kilomètres parcourus : 1665 km

Kilométrage au début de l'essai : 13 327 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 72 km/h

Pneumatiques : Michelin Primacy 4 - 195/55 R16 87H S3 (Label UE: A, B, 69 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 5,85 l/100 km (17,09 km/l)

Ordinateur de bord : 4,9 l/100 km

À la pompe : 6,8 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 14,93 €

Dépense mensuelle : 33,18 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 482 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 786 km