Skoda Peaq : la production du grand SUV électrique a démarré

La production en série du Skoda Peaq a commencé. Ce grand SUV électrique est assemblé dans l’usine historique de Mladá Boleslav, sur la même ligne de production que l’Octavia Combi thermique ainsi que les modèles électriques Elroq et Enyaq. Cette organisation permet d’atteindre une flexibilité maximale de la production.

Initialement conçue pour des véhicules à moteur thermique, la ligne d’assemblage a été largement modernisée afin de pouvoir produire aussi des voitures électriques (BEV). L’Enyaq a été le premier modèle électrique à y être fabriqué en 2020, suivi par l’Elroq en janvier 2025, puis désormais par le Skoda Peaq.

À Mladá Boleslav, des capacités ont été dégagées pour le Peaq ainsi que pour répondre à la hausse de la demande d’Elroq et d’Enyaq. Depuis mai 2026, l’Octavia Combi n’est plus produite uniquement dans l’usine principale, mais aussi sur le site de Kvasiny, aux côtés de la berline Octavia.

Avec ses 4,86 mètres de long, le Skoda Peaq fait partie des véhicules les plus grands reposant sur la plateforme électrique modulaire. Seuls le VW ID.7 (4,96 mètres) et le VW ID. Buzz (également jusqu’à 4,96 mètres) sont plus grands Photo : Skoda

Le Peaq est le plus grand véhicule que Skoda ait produit depuis son rachat par Volkswagen en 1991. Son intégration sur la ligne de fabrication existante a nécessité d’importantes adaptations techniques : de nouveaux rails de production, plus grands, ont été installés, et un nouveau manipulateur a été ajouté pour l’installation de la troisième rangée de sièges. L’atelier de pressage, la construction de carrosserie et l’atelier de peinture ont également été adaptés.

Production du Peaq : apparemment, la batterie est d’abord intégrée au châssis ... Photos Par : Skoda ... puis le châssis est soulevé par le dessous dans la carrosserie (ce que l’on appelle le « mariage ») Images : Skoda

Comme les Enyaq et Elroq, le Peaq repose sur la plateforme modulaire électrique du groupe, en l’occurrence dans sa version évoluée MEB+. L’Octavia Combi, en revanche, s’appuie sur la plateforme modulaire transversale MQB, totalement différente.

Le nouveau Peaq est proposé en versions 90 et 90x avec une batterie de 91 kWh brut et 86 kWh net, la plus grande disponible sur cette architecture électrique. Le Peaq 60 est également proposé avec une batterie de 63 kWh brut et 59 kWh net. Ces deux batteries sont elles aussi produites à Mladá Boleslav, et les trois versions du Peaq sont déjà configurables.

Avec une longueur de 4,87 mètres, le Peaq offre cinq places de série, avec en option une troisième rangée permettant d’obtenir une configuration à sept places. Nouveauté chez Skoda, il adopte des poignées de porte affleurantes ainsi qu’un toit panoramique avec « Dynamic Shade Control ». Le véhicule propose également la recharge bidirectionnelle.

Skoda se dit satisfaite de l’accueil réservé au Peaq par la clientèle : entre l’ouverture des commandes fin juin et la fin juillet, près de 8.500 commandes ont été enregistrées en environ un mois. À titre de comparaison, l’Elroq a été livré à 95.300 exemplaires dans le monde sur l’ensemble de l’année 2025, contre 79.600 unités pour l’Enyaq.

Le Skoda Epiq est la seule voiture électrique de Skoda à ne pas être produite en Tchéquie, mais en Espagne Photo : Skoda

Presque au même moment que le Peaq, le Skoda Epiq entre lui aussi en production. Ce modèle est annoncé à partir de 25.900 euros, mais il n’est pas encore configurable à ce tarif. Pour l’instant, seul l’Epiq 55 est disponible, à partir de 32.100 euros. Ce petit SUV électrique est produit depuis juin à Pampelune, en Espagne. Son modèle jumeau, le VW ID. Cross, y est également assemblé.

En résumé

Jusqu’ici, la gamme électrique de Skoda comptait deux modèles, tous deux très performants commercialement : l’Elroq et l’Enyaq. Deux nouveaux modèles électriques viennent désormais s’y ajouter. En entrée de gamme, on trouve le petit Epiq, tandis qu’au sommet de l’offre arrive le Skoda Peaq. Les quatre BEV de la marque sont des SUV ; il n’existe pas encore de berline ni de break électrique, faute de plateforme adaptée. La future base technique doit être la Scalable Systems Platform (SSP), dont le lancement n’est toutefois prévu qu’à la fin de la décennie. Lors du dernier salon IAA, Skoda a présenté un concept de break reposant sur cette base, mais il faudra encore attendre quelques années avant de voir sa version de série.