Plus sûre et mieux équipée : la Toyota GR86 se met à jour

Imaginer un coupé compact à propulsion, avec moteur avant et encore proposé à un tarif « raisonnable » en 2026 n’a rien d’évident. La Toyota GR86 reste l’une des rares à s’y essayer, et elle bénéficie désormais d’une mise à jour ciblée qui touche à la conduite, à l’habitacle, à la sécurité et même à une teinte devenue culte auprès des passionnés.

GAZOO Racing, la division sportive de Toyota, a présenté la GR86 mise à jour, avec une ouverture des commandes au Japon prévue à partir du 28 août. Les principales nouveautés concernent le retour de la teinte extérieure Solid Gray, des évolutions de la finition RZ, des ajustements de l’accélérateur, de la direction et de la boîte de vitesses, ainsi qu’une évolution du système d’aide à la conduite EyeSight avec trois caméras.

Couleurs, habitacle RZ et prix au Japon

La nouvelle Toyota GR86 remet au catalogue la couleur extérieure Solid Gray, déjà proposée par le passé. À bord, la finition RZ reçoit des commandes redessinées pour offrir une meilleure prise en main, avec une finition noire « cast iron » à faible réflexion. Cette solution vise à réduire les reflets et à améliorer la lisibilité des commandes en conduite.

Pour ceux qui choisissent l’intérieur noir et rouge, les zones rouges enveloppent désormais davantage le conducteur, dans l’esprit des derniers exemplaires de Toyota GR86. Au Japon, les prix débutent à 2 936 000 yens (environ 16 000 euros) pour la version RC à boîte manuelle à 6 rapports, et montent jusqu’à 3 616 000 yens (environ 19 800 euros) pour la RZ à transmission automatique, les versions SZ s’intercalant entre les deux.

Des évolutions aussi sur le plan technique

Les changements les plus importants se situent sous la carrosserie, où GR a retravaillé la réponse de l’accélérateur, le contrôle de la direction assistée électrique et l’agrément de la boîte manuelle, afin de préserver le caractère lisible de la Toyota GR86 2026 en tant que sportive à moteur avant et propulsion. Les nouveaux réglages de l’accélérateur doivent offrir davantage de précision en sortie de virage et sur les surfaces à faible adhérence, comme le mouillé ou la neige.

Toyota GR86 2026 Photos Par : Toyota Toyota GR86 2026, l’intérieur Photos Par : Toyota

La direction assistée a été recalibrée en s’appuyant sur l’expérience acquise avec la GR86 en compétition dans la Super Taikyu Series, avec pour objectif de réduire les petits mouvements du volant à haute vitesse et sur revêtement dégradé. Sur la version à boîte manuelle, le chanfrein du mécanisme de verrouillage des rapports a été élargi de 0,5 millimètre afin de faciliter le passage de la cinquième à la quatrième, pour rendre les gros freinages sur circuit plus fluides à la limite.

Une sécurité renforcée

Du côté des aides à la conduite, la Toyota GR86 2026 adopte désormais le système EyeSight à trois caméras, évolution de la précédente configuration à deux caméras. L’association de deux caméras stéréo grand-angle et d’une caméra monoculaire ultra grand-angle élargit le champ de vision par rapport à la version précédente. Le système a été adapté à la silhouette abaissée du coupé, avec l’objectif de couvrir un éventail plus large de situations de circulation.

Pour les adeptes des coupes monomarques, la Toyota GR86 Cup Car Basic destinée à la GR86/BRZ Cup est désormais disponible également avec une boîte automatique, afin d’élargir le profil des participants potentiels. La GR86 mise à jour en teinte Solid Gray est exposée jusqu’au 7 septembre dans le showroom Toyota de Midland Square à Nagoya et sera aussi l’une des vedettes de l’événement « FUJI 86/BRZ STYLE 2026 », le 12 septembre au Fuji Speedway, avec des démonstrations de drift, des essais et des activités dédiées à l’univers « 86 ».

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