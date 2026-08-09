Le Super Bee est de retour : la nouvelle Dodge Charger développe 600 chevaux

La Super Bee est de retour. La Dodge Charger Sixpack la plus puissante à ce jour arrive pour le millésime 2027, avec davantage de puissance, un comportement plus affûté et une série d’évolutions orientées circuit destinées à en faire la version la plus performante jamais proposée de ce modèle.

La nouvelle Charger Super Bee développe 600 ch et 720 Nm grâce à une version revue du six-cylindres en ligne 3,0 litres biturbo de Dodge. La puissance est transmise par une boîte automatique à huit rapports, avec une transmission intégrale de série, tandis qu’un nouveau mode propulsion permet d’envoyer tout le couple disponible aux roues arrière pour un maximum de sensations.

Fiche technique de la Dodge Charger Super Bee 2027

Moteur : six-cylindres en ligne 3,0 litres biturbo

Puissance : 600 ch / 720 Nm

Transmission : boîte automatique à huit rapports

Transmission : intégrale (mode propulsion sélectionnable)

0 à 97 km/h : 3,6 secondes

400 m départ arrêté : 11,8 secondes

Jantes / pneus : jantes forgées de 20 pouces avec pneus Goodyear Eagle F1 Supercar 3

Freins : freins Brembo de 406 mm, étriers avant à six pistons et arrière à quatre pistons

Le gain de puissance provient d’une paire de turbocompresseurs Garrett Motion de 56 mm plus imposants, qui font circuler 7,5 % d’air supplémentaire dans le moteur. Le couple maximal est désormais disponible plus tôt, à 3 000 tr/min, et se maintient jusqu’à 5 900 tr/min.

Refroidissement et efficacité sur circuit

En plus des évolutions moteur, cette nouvelle variante de la Charger bénéficie aussi d’améliorations majeures du refroidissement et de l’aérodynamique pour devenir la Super Bee « la plus orientée circuit » jamais proposée. La capacité de refroidissement du radiateur haute température progresse de plus de 50 %, tandis que celle du circuit basse température a plus que doublé.

La Super Bee reçoit une face avant spécifique — ainsi que des optiques retravaillées — qui augmentent le flux d’air de 30 % tout en générant plus de 45 kg d’appui à 241 km/h. Les angles du bouclier avant dissimulent des radiateurs auxiliaires, tandis que des composants avant redessinés et repositionnés libèrent de l’espace pour des éléments de refroidissement et des conduits supplémentaires.

Capot de la Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027 Photo par : Dodge

La Charger reçoit un splitter avant allongé et un nouveau spoiler plus grand, orienté performance.

Dodge a amélioré pratiquement chaque composant imaginable, en les optimisant pour la performance. Le constructeur a mis au point une « stratégie complète de gestion thermique » spécifiquement développée pour la Super Bee.

Motricité et châssis

La Dodge Charger Super Bee 2027 est équipée de jantes forgées de 20 x 11 pouces chaussées de pneus Goodyear Eagle F1 Supercar 3 en 305/35ZR20. Derrière ces grandes roues prennent place des freins Brembo ventilés de 406 mm à l’avant comme à l’arrière. On trouve des étriers fixes à six pistons à l’avant et à quatre pistons à l’arrière.

La Super Bee Launch Edition reçoit également un pack suspension avec de nouveaux amortisseurs adaptatifs à double valve Continuous Damping Control (CDC). Les silentblocs des tirants avant sont 25 % plus rigides, tandis que ceux des bras de guidage avant gagnent 50 % en rigidité, ce qui contribue à réduire le sous-virage.

Roue de 20 pouces et pneus Goodyear Eagle F1 Supercar 3 de la Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027 Photo par : Dodge

La barre antiroulis arrière est 20 % plus rigide, tandis que la raideur des ressorts avant progresse de 12 %. Celle des ressorts arrière augmente de 6 %.

Des performances pilotées par logiciel

Pour exploiter les nouvelles capacités de la Charger, Dodge a installé de nouveaux modes de conduite. On retrouve un nouveau Track Mode et un Drag Mode, dont le rôle est conforme à ce que leur nom laisse entendre.

Le Drag Mode réduit la détente à l’avant et augmente la force de compression à l’arrière afin de maximiser le transfert de puissance. Le Track Mode bénéficie de réglages spécifiques, notamment pour la motricité et la stabilité, avec une direction plus directe et des passages de rapports à un régime plus élevé.

Le système Torque Reserve fait également son retour, en améliorant le Launch Control. Lorsque le conducteur maintient le frein et enfonce l’accélérateur, le système augmente le flux d’air et retarde l’allumage, limitant le couple aux roues tout en mettant les turbos en pression. Quand le conducteur relâche le frein, le couple « réservé » est libéré, ce qui réduit le temps de réponse des turbocompresseurs.

La Super Bee est aussi la première Charger Sixpack à recevoir la fonction Race Prep. Celle-ci maintient en fonctionnement le ventilateur de refroidissement électrique après l’arrêt du moteur afin de faire baisser sa température.

Intérieur de la Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027 Photo par : Dodge

Dodge a placé un bouton directement sur le nouveau volant pour activer le mode propulsion. Cela permet d’envoyer à la volée 100 % du couple disponible aux roues arrière pour un maximum de plaisir, ou d’activer la fonction Line Lock.

Présentation et design

À son arrivée, la Super Bee Launch Edition sera proposée avec une nouvelle teinte extérieure jaune-vert baptisée SuckerPunch. Il s’agit d’une nouvelle couleur pour 2027, aux côtés d’une autre appelée Shady.

Si aucune de ces teintes ne correspond à vos goûts, Dodge la proposera également en Diamond Black, avec des accents Sucker Punch, notamment sur le spoiler arrière et la face avant. D’autres évolutions visuelles comprennent des graphismes spécifiques et un nouveau logo Super Bee.

À bord, la Super Bee reçoit de nouveaux sièges avec un marquage spécifique. On note aussi un nouveau volant sport gainé de cuir avec bouton dédié au mode propulsion, ainsi que de plus grandes palettes au volant. Chaque exemplaire reçoit un badge spécifique sur la planche de bord.

Prix et disponibilité

Dodge indique qu’il annoncera les tarifs de la Charger Super Bee 2027 plus tard dans l’année. Le constructeur communiquera également des détails concernant les commandes et la disponibilité.

L’avis de Motor1 : Cette nouvelle Super Bee s’annonce comme une nouvelle référence pour ce nom emblématique. Avec 600 ch, une transmission intégrale de série et de nombreuses façons d’exploiter cette puissance, Dodge a rapidement transformé la nouvelle Charger en véritable machine à performances.

Source: Dodge