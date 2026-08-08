New York mise gros sur les voitures électriques : 600 bornes de recharge en plus

New York s’apprête à franchir une étape importante dans le déploiement de la recharge des voitures électriques. La ville va installer 600 nouvelles prises directement en bord de rue, à proximité des places de stationnement, faisant passer le réseau public de seulement 88 points de recharge de niveau 2 à près de 700 dans l’ensemble des cinq quartiers.

Ces nouveaux chargeurs feront partie du réseau PlugNYC et seront déployés sur une période d’environ trois ans. Chaque site comptera au moins quatre prises et la municipalité continuera de contrôler les tarifs afin d’éviter que la recharge ne devienne trop coûteuse. Et ce n’est pas tout : New York augmente aussi le nombre de bornes de recharge rapide et de points installés dans les parkings publics. Les habitants peuvent également consulter en ligne les emplacements proposés et signaler les zones ayant le plus besoin d’infrastructures de recharge.

New York : 600 nouvelles bornes de recharge en bord de rue

Le plan prévoit l’installation de 600 nouveaux points de recharge directement sur voirie, intégrés à des poteaux existants ou à de nouvelles structures dédiées. Le choix du format curbside, c’est-à-dire d’une borne installée à côté d’une place de stationnement sur rue, vise à apporter la recharge littéralement au pied des habitations dans une ville où le stationnement privé est rare et où la majorité des voitures passent la nuit dans la rue, surtout dans les quartiers les plus denses.

Les bornes du réseau PlugNYC Photo : NYC DOT

Avec ces nouveaux points, le réseau PlugNYC passera de 88 prises de niveau 2 à près de 700, avec une utilisation déjà très élevée aujourd’hui : jusqu’à 70 % des points sont occupés par une voiture électrique et certains sites atteignent 99 % d’occupation. Pour répondre à cette demande, chaque station disposera d’au moins deux poteaux et de quatre prises, afin de multiplier les places disponibles dans les zones où la recharge à domicile est presque impossible.

L’extension des installations en bord de rue s’inscrit dans un renforcement plus large de l’infrastructure publique, avec 92 points de recharge rapide et 180 prises de niveau 2 prévus dans des parkings et garages appartenant à la ville. Dans ce cadre, les points installés sur trottoir couvrent les besoins de recharge de longue durée, tandis que les hubs rapides répondent aux conducteurs qui doivent repartir rapidement.

Où arriveront les nouvelles installations PlugNYC

Le déploiement commencera dans les quartiers résidentiels et mixtes, et le Department of Transportation a ouvert un portail en ligne permettant aux habitants de commenter les sites proposés et de suggérer des modifications ou des alternatives. La priorité est donnée aux zones densément peuplées avec peu de stationnement hors voirie, ainsi qu’à celles où résident de nombreux chauffeurs de taxi et conducteurs de services de transport privé.

Dans certains cas, lorsque les infrastructures le permettent, les nouveaux raccordements électriques serviront aussi à alimenter la recharge des vélos électriques, des stations de vélos en libre-service électrifiées et des parkings sécurisés pour vélos et vélos-cargos. Un seul site peut ainsi répondre à plusieurs usages et à différents flux de circulation locale, avec un impact concentré sur un nombre limité d’emplacements mais réparti entre plusieurs types de véhicules électriques, légers comme plus lourds.

Pour les habitants, la recharge de niveau 2 en bord de rue fonctionne comme une « prise domestique publique » : la voiture reste branchée pendant plusieurs heures, souvent la nuit, avec des coûts encadrés par la municipalité afin de la maintenir accessible. En parallèle, l’installation sur trottoir impose de trouver un équilibre entre le nombre de places réservées aux véhicules électriques et celles destinées au stationnement classique, car chaque nouveau point de recharge occupe un espace physique auparavant utilisé par d’autres véhicules.