Une nouvelle Mercedes-AMG de 544 chevaux débarque

La gamme de la nouvelle Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes s’élargit avec l’arrivée de la GT 53 Coupé 4 portes, une variante qui vient s’ajouter aux déjà connues GT 55 et GT 63.

Forte de 544 ch, d’un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, d’une batterie de 800 volts et d’une puissance de recharge pouvant atteindre 600 kW, elle est capable de parcourir jusqu’à 800 km avec une seule charge. L’ouverture des commandes en Italie est prévue à partir de septembre.

La GT 53 en détail

Avec la GT 53 Coupé 4 portes, Mercedes-AMG complète encore la famille de la nouvelle GT électrique, en introduisant une version qui se veut le point d’accès à la gamme sans renoncer aux caractéristiques techniques qui distinguent les modèles d’Affalterbach.

Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4 Photo : Mercedes-Benz

La voiture utilise deux moteurs électriques synchrones à aimants permanents : celui placé à l’arrière constitue l’unité principale de la transmission, tandis que celui de l’avant intervient lorsqu’une puissance supplémentaire ou une meilleure motricité est nécessaire, grâce à un système de déconnexion automatique qui le désaccouple lors des phases de faible charge afin d’améliorer l’efficience.

La puissance totale de l’AMG GT Coupé 4 portes atteint 544 ch, tandis que le couple maximal s’élève à 800 Nm. Les performances sont de tout premier ordre : le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 3,5 secondes, alors que la vitesse maximale est limitée électroniquement à 230 km/h, une valeur pouvant grimper jusqu’à 250 km/h avec l’AMG Driver’s Package.

Le comportement dynamique se distingue aussi par la présence d’une boîte automatique à deux rapports, une solution encore assez rare dans l’univers des voitures électriques. Le premier rapport privilégie l’accélération et la réponse à bas régime, tandis que le second est conçu pour offrir davantage d’efficience et de confort à vitesse d’autoroute.

La transmission intégrale, les suspensions adaptatives et l’aérodynamique active avec spoiler arrière de série complètent un ensemble pensé pour garantir stabilité à haute vitesse et précision de conduite.

Batterie 800 volts et recharge ultra-rapide

Le pack batterie dispose d’une capacité utile de 106 kWh et repose sur une architecture 800 volts, une solution qui permet d’améliorer à la fois les performances et la vitesse de recharge. Selon Mercedes-AMG, la voiture peut parcourir plus de 800 km selon le cycle WLTP, un chiffre qui la place parmi les sportives électriques offrant la plus grande autonomie du marché.

Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4, l'intérieur Photo : Mercedes-Benz

La recharge constitue un autre point fort. Branchée à une borne compatible avec l’architecture 800 volts, la voiture peut atteindre une puissance maximale de 600 kW, récupérant plus de 530 km d’autonomie en seulement dix minutes. Le système est également compatible avec les infrastructures 400 volts, en passant automatiquement d’un mode à l’autre sans intervention du conducteur.

Une grande attention a aussi été portée à la gestion thermique. Le nouveau Central Coolant Hub coordonne pompes, capteurs et vannes afin de répartir intelligemment le refroidissement entre la batterie, les moteurs électriques et les composants électroniques, garantissant des performances constantes même dans des conditions d’utilisation particulièrement exigeantes.

Mercedes-AMG a développé un système sonore artificiel capable de reproduire la sonorité d’un traditionnel moteur AMG six cylindres, tandis que les différents programmes de conduite permettent de modifier la réponse de l’accélérateur, le comportement de la transmission intégrale et la gestion de la puissance afin de s’adapter aussi bien à un usage quotidien qu’à une conduite plus sportive.

Les prix officiels de cette version n’ont pas encore été annoncés, mais ils devraient être légèrement inférieurs aux quelque 155 000 euros demandés pour la GT 55.

Galerie: Mercedes-AMG GT 53 4 portes Coupé 2027