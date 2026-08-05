Audi n'en a pas fini avec les SUV coupés : le nouveau Q8 arrive

Il suffit de parcourir n’importe quel recoin d’Internet pour comprendre rapidement que les SUV « coupés » semblent presque universellement détestés. Pourtant, dans le monde réel, où les gens achètent des voitures avec l’argent qu’ils ont vraisemblablement durement gagné, la situation est tout autre. Ce qui n’était au départ qu’une mode en 2007 avec le premier BMW X6 est devenu un segment lucratif pour les constructeurs premium, et même pour certaines marques généralistes.

Audi ne fait pas exception et propose plusieurs déclinaisons de ses SUV au style Sportback. Le Q8 va encore plus loin puisqu’il est commercialisé comme un modèle à part entière. Même si nous n’avons pas beaucoup parlé de ce rival du Mercedes GLE Coupé récemment, cela ne signifie pas qu’il soit condamné. Une deuxième génération vient désormais d’être confirmée par le patron d’Audi à Ingolstadt.

Lorsque Gernot Döllner a pris ses fonctions de CEO en septembre 2023, Audi n’avait pas encore décidé s’il valait la peine de donner une suite au Q8. Edmunds s’est entretenu avec le dirigeant de la marque, qui a expliqué que la nouvelle direction avait validé une nouvelle génération : « Lorsque je suis arrivé chez Audi, à ma grande surprise, aucune décision n’avait été prise concernant un successeur, mais nous avons changé cela ».

Le nouvel Audi Q8 approche, sans calendrier précis

Bien qu’aucun cliché espion du nouveau Q8 n’ait encore émergé, le numéro 1 d’Audi affirme qu’il arrivera dans un avenir relativement proche. Cela laisse penser à une sortie avant la fin de la décennie, même si nous ne l’attendons pas avant 2028 au plus tôt. On ignore encore s’il adoptera le nouveau langage stylistique inauguré par les concepts Concept C et Nuvolari, car le design d’un futur modèle est généralement figé plusieurs années avant sa commercialisation.

Dans le cas contraire, il s’agira à nouveau d’un Q7 doté d’une ligne de toit plus fuyante, jouant le rôle d’alternative nettement plus abordable aux Porsche Cayenne Coupé et Lamborghini Urus. Avec le Touareg, le groupe Volkswagen proposait auparavant une autre cousine encore plus accessible reposant sur la même architecture MLB Evo, mais le SUV haut de gamme de Wolfsburg a été arrêté. Comme auparavant, le nouveau Q8 devrait vraisemblablement être assemblé à Bratislava, en Slovaquie, aux côtés de ses cousins partageant la même plateforme.

Audi prévoyant déjà des versions S pour le nouveau Q7 et le tout premier Q9, il ne serait pas absurde d’imaginer qu’un autre SQ8 soit également au programme avec un moteur V8. Il est encore trop tôt pour dire si un véritable RS Q8 suivra, mais cette hypothèse ne peut pas être écartée, notamment parce qu’il existe déjà une base solide sur des modèles plus haut de gamme comme le Cayenne et l’Urus.

Audi RS Q8 (2024) et Audi RS Q8 performance (2024) 61

Source: Edmunds