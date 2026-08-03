Abt RSQ8-LE 1000 : l’aboutissement de la trilogie anniversaire

Abt RSQ8-LE 1000 : le dernier volet de la trilogie anniversaire

Le préparateur Abt Sportsline présente le RSQ8-LE 1000, qui vient clore sa série de trois modèles spéciaux lancée pour le 130e anniversaire de l’entreprise. Après le RS6-LE 800, ce véhicule constitue le dernier chapitre de cette trilogie commémorative.

La base technique retenue est l’Audi RS Q8, dont les performances font l’objet d’une profonde évolution. La production est limitée à 30 exemplaires dans le monde. La transformation prend la forme d’un pack complet, comprenant à la fois des modifications techniques et des évolutions esthétiques de la carrosserie comme de l’habitacle.

Un V8 biturbo poussé à 735 kW

Au cœur de cet RS Q8 largement remanié figure l’évolution du V8 4,0 litres biturbo. Grâce à l’installation de turbocompresseurs modifiés, d’un échangeur de suralimentation agrandi et à d’autres adaptations mécaniques, l’entreprise porte la puissance à 735 kW, soit environ 1 000 ch.

Un élément central du concept moteur repose sur un système d’injection indirecte d’eau et d’éthanol. Cette injection permet de refroidir la chambre de combustion, ce qui augmente la densité de l’air de suralimentation et améliore l’apport en oxygène lors de la combustion. L’objectif est ainsi de pouvoir maintenir la puissance maximale, y compris en usage prolongé.

La gestion de ce refroidissement additionnel s’effectue via une application mobile intégrée aux interfaces smartphone courantes du système d’infodivertissement. Le gain de performances s’accompagne d’un relèvement de la vitesse maximale bridée électroniquement à 320 km/h, ainsi que d’un châssis modifié avec stabilisation active du roulis par actionneurs électriques sur les deux essieux. Une ligne d’échappement en acier inoxydable à quatre sorties fait également partie de l’ensemble technique.

ABT RSQ8-LE 1000 basé sur l’Audi RS Q8 (2026) Image de : ABT

Carrosserie en carbone mat et jantes forgées de 23 pouces

Extérieurement, le véhicule se distingue du modèle de série par un vaste kit carrosserie en carbone apparent mat. Celui-ci comprend une lame avant redessinée, des boucliers avant et arrière modifiés, des bas de caisse, des élargisseurs d’ailes ainsi qu’un aileron arrière. Des accents et lettrages de couleur néodyme viennent contraster avec les éléments en carbone. Le préparateur monte également des jantes forgées de 23 pouces à finition dorée, chaussées de pneus en 295/35 ZR23. Les extracteurs d’air des passages de roue reçoivent des badges spécifiques au modèle.

Un habitacle retravaillé avec carbone et Alcantara

À bord, des éléments supplémentaires en carbone et en Alcantara font leur apparition. Le volant, les palettes au volant, la planche de bord ainsi que certaines parties des structures de siège reçoivent des surfaces en carbone apparent mat. Les sièges arborent des logos tissés, tandis que des projecteurs de porte affichent au sol un symbole anniversaire à l’ouverture. La console centrale accueille une plaque portant le numéro de série individuel du véhicule ainsi qu’une pièce commémorative intégrée.

Prix du pack de transformation

Le prix du seul pack de modifications s’élève à 165 000 euros, TVA comprise. À cela s’ajoutent 20 000 euros de frais de montage pour une mise en configuration complète, ainsi que les frais liés à l’homologation TÜV et au transport. Le prix total du véhicule correspond donc à ces coûts de transformation, auxquels il faut encore ajouter le prix de base du véhicule donneur.