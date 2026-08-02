BMW va inonder le marché de nouvelles voitures jusqu'en 2027

BMW domine le segment premium depuis plusieurs années, reléguant Mercedes et Audi à bonne distance. Le constructeur n’a pas atteint la première place par hasard, mais grâce à une stratégie à plusieurs niveaux, avec des décisions clés comme l’élargissement massif de la gamme et le maintien de toutes les motorisations. Comme le dit l’adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Dans un avenir proche, Munich continuera de lancer de nouveaux modèles à moteur essence, diesel, hybride rechargeable et électrique. Un modèle à hydrogène est même en préparation.

Nous sommes tombés sur une diapositive intéressante dans un document préparé pour les investisseurs. De nouveaux modèles comme l’i3, l’iX3, la Série 7 restylée et les X5/iX5 seront suivis par une multitude de nouveautés d’ici à la fin 2027. Même si l’image que nous avons jointe ci-dessous donne l’impression que BMW s’apprête à inonder le marché de coupés sportifs et de SUV, il faut lire les petites lignes : « Illustrative only ».

En réalité, les nouveautés couvriront tous les segments ou presque, ainsi que la quasi-totalité des silhouettes. Il reste encore beaucoup à découvrir en 2026, puisque la prochaine génération de Série 3 thermique n’a pas encore été dévoilée. Sa première mondiale devrait avoir lieu avant la fin de l’année. Dans le même laps de temps, BMW devrait également lancer l’iX4, une grande première. En revanche, une nouvelle génération de X4 thermique semble exclue.

Feuille de route des produits BMW Photo : BMW

De nombreux nouveaux modèles BMW attendus l’an prochain

L’année 2027 devrait elle aussi être riche en lancements. Officiellement, seuls quelques modèles ont été confirmés pour l’an prochain. Il y a la M3 électrique, la Série 7 badgée Alpina et le X7 de deuxième génération, dont beaucoup pensent qu’il donnera naissance à un iX7 100 % électrique. BMW ayant déjà commencé à teaser l’i3 Touring, ce break électrique devrait être dévoilé à un moment ou à un autre l’an prochain. Il y a de fortes chances qu’il soit rejoint par une autre Série 3 Touring à moteur thermique.

Si l’on se fie aux photos espion, la Série 5 devrait bénéficier d’un restylage façon Neue Klasse, qui concernera à la fois la berline, le break et leurs déclinaisons M. Comme pour tous les futurs modèles du constructeur, ces évolutions introduiront une planche de bord radicalement différente, avec un grand écran central et un affichage projeté sur toute la largeur à la base du pare-brise. Puisque le nouveau X5 dispose déjà d’un écran passager en option, il pourrait aussi arriver sur la Série 5.

Le plus petit SUV de BMW sera profondément transformé en 2027

Plus bas dans la gamme, les X1 et iX1 vont eux aussi évoluer, avec une subtilité. Selon la rumeur, le crossover compact à motorisations conventionnelles recevra une mise à jour de mi-carrière, tandis que la version 100 % électrique ferait l’impasse sur le restylage pour passer directement à la génération suivante. Des sources proches de l’entreprise affirment que l’iX1 passera à une plateforme propulsion, avec les dernières évolutions en matière de moteurs électriques et de cellules de batterie cylindriques.

Avons-nous oublié quelque chose ? Le i4 Cabriolet, récemment aperçu, ne devrait probablement pas arriver avant 2028, année où nous attendons également le X6 de nouvelle génération. Le SUV tout-terrain évoqué par certaines rumeurs a peut-être été abandonné avant même de voir le jour, mais il n’était de toute façon pas attendu avant la fin de la décennie.

Pendant que BMW met à jour et renouvelle ses modèles, certains pourraient bien passer à la trappe. Les Z4 et Série 8 appartiennent déjà au passé, et l’i4 Gran Coupé ne semble pas non plus promise à un long avenir. Un successeur à l’iX n’est probablement pas prévu, puisque les iX5 et iX7 peuvent facilement combler ce vide, tandis qu’une nouvelle Série 2 Active Tourer ne paraît pas être une idée très pertinente. Quant au XM, son avenir reste incertain.

BMW X5 2027 Source: BMW