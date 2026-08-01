Ferrari affiche complet jusqu'en 2027

On pourrait penser qu’avec toute la polémique entourant la Luce, elle découragerait les acheteurs fortunés en quête d’une nouvelle Ferrari à Maranello. Pourtant, armés de patience et de comptes en banque bien garnis, les clients les plus riches continuent de dépenser chez Ferrari sans le moindre signe de ralentissement. À tel point que les carnets de commandes pour 2027 sont déjà entièrement remplis. Autrement dit, les nouvelles commandes ne seront pas honorées avant 2028 au plus tôt.

Ferrari évoque une « demande soutenue dans toutes les régions du monde » pour expliquer cet afflux de commandes, alors que de nouveaux modèles arrivent pendant que d’autres quittent la gamme. Des voitures comme les Amalfi, 849 Testarossa et 296 Speciale / 296 Speciale A sont en phase de lancement, tandis que les 296 GTS, Roma Spider et SF90 XX / SF90 XX Spider tirent leur révérence. Les livraisons du vaisseau amiral F80 montent en cadence et, si l’on en croit de récents clichés d’espionnage, une version découvrable Aperta est en préparation.

Ailleurs dans la gamme, le Purosangue a récemment reçu une option Handling Speciale, tandis que la nouvelle 12Cilindri Manuale, dotée d’une boîte manuelle simulée avec grille apparente, a été présentée avec un statut déjà épuisé. Ferrari reste en revanche très discrète au sujet de la Luce, se contentant d’indiquer qu’elle représente un « jalon dans notre histoire et un ajout à notre portefeuille de produits ».

Photo : Ferrari

Des livraisons légèrement en baisse au premier semestre 2026

Même si les carnets de commandes continuent de s’épaissir, les livraisons sont légèrement en recul à fin juin par rapport au premier semestre de l’an dernier. Ferrari a livré 6 802 voitures au S1 2026, soit 285 unités de moins. L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique ont représenté la plus grande part, avec près de la moitié des livraisons, tandis que les modèles à moteur thermique ont compté pour 70 % et les hybrides pour les 30 % restants.

Encore des nouveautés Ferrari attendues d’ici la fin 2026

L’année 2026 est encore loin d’être terminée, et Ferrari a toujours de nouveaux modèles dans les cartons. Le constructeur avait promis de présenter cinq voitures cette année, mais nous n’en avons vu que trois : l’Amalfi Spider, la Luce et la 12Cilindri Manuale.

Il n’est pas certain que la HC25 puisse être considérée comme la quatrième, puisqu’il s’agit d’un exemplaire unique basé sur la F8 Spider. Quant à la suite, une 296 Challenge Stradale, ou quelque chose d’approchant, semble être une hypothèse crédible, puisque des prototypes circulent actuellement autour de Maranello. Reste à savoir si la F80 Aperta sera dévoilée cette année ou en 2027.

En attendant, le PDG Benedetto Vigna se réjouit d’annoncer que Ferrari dispose désormais de « la gamme la plus complète de son histoire », ce qui se comprend puisque le Purosangue et la Luce ont désormais rejoint l’écurie. Les puristes pourront estimer que ces modèles ne correspondent pas à l’ADN de la marque, mais l’entreprise italienne se porte très bien.

Ferrari Luce (2026) 12 Source: Ferrari

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