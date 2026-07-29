La Ferrari F80 Aperta aperçue pour la première fois

Ferrari a présenté l’Amalfi Spider plus tôt cette année et met actuellement la dernière main à un autre cabriolet. Plus excitante encore, la F80 Aperta a été aperçue pour la première fois par Derek Photography à l’extérieur de l’usine de Maranello, alors qu’elle effectuait des essais sous la forme d’un prototype fortement camouflé. Même si cet imposant camouflage laisse penser à une transformation complète par rapport au coupé, l’essentiel des évolutions semble se concentrer au-dessus de l’habitacle.

Alors que l’Amalfi Spider dispose d’un toit rétractable électriquement, la F80 Aperta devrait adopter un toit amovible manuel, comme la LaFerrari Aperta avant elle. L’hypercar découvrable de Ferrari remplacerait ainsi le toit fixe en fibre de carbone du coupé par un panneau en tissu que les propriétaires pourront probablement ranger dans le coffre. Il convient de rappeler que sa devancière était également proposée avec un toit optionnel en fibre de carbone, soit avec une finition en tissage apparent, soit en noir brillant.

Ferrari prévoit de produire 799 exemplaires du coupé et, au vu des habitudes de la marque, il y a de fortes chances pour que le cabriolet soit encore plus rare. Il pourrait être dévoilé courant 2027, année durant laquelle les Italiens célébreront les 80 ans du lancement de leur premier modèle de série, la 125 S. Le premier véhicule à porter le nom Ferrari était lui aussi une sportive découvrable. Le calendrier semble donc idéal pour une présentation de la F80 Aperta l’an prochain.

Une hypercar déjà très convoitée

La F80 n’embarque peut-être qu’un V6 au lieu d’un V12, mais cela n’a pas empêché les collectionneurs de se l’arracher. Ferrari avait vendu l’intégralité de la production du coupé avant même la présentation officielle du porte-étendard, et il ne serait donc pas surprenant que l’Aperta soit elle aussi écoulée instantanément. Avec son toit amovible et une production potentiellement plus limitée, nous nous attendons à ce qu’elle affiche un tarif supérieur à celui du coupé, proposé à partir d’environ 3,2 millions d’euros avant options.

Une des 20 nouveautés Ferrari attendues d’ici 2030

La F80 Aperta fait partie des 20 modèles attendus d’ici fin 2030, aux côtés de la très controversée Luce électrique, de la 12Cilindri Manuale avec boîte manuelle simulée, et peut-être d’une 296 Challenge Stradale, version homologuée pour la route de la voiture de course 296 Challenge. Un nouveau modèle ultra-exclusif de la série Icona devrait également voir le jour, vraisemblablement avec un moteur V12 comme les Monza SP1/SP2 et Daytona SP3.

À propos de la Luce, Ferrari a démenti les rumeurs selon lesquelles la marque ferait pression sur ses clients les plus fortunés pour commander le véhicule électrique afin d’obtenir un créneau de production pour ses modèles les plus exclusifs. La F80 Aperta en fera presque certainement partie, mais Maranello assure que ces modèles très haut de gamme ne sont pas conditionnés à l’achat de la Luce.

Ferrari F80 14 Source: Ferrari

Source: Derek Photography / Instagram