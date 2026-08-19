La nouvelle Skoda avec sièges arrière massants

Si, chez nous, les berlines disparaissent peu à peu, elles restent très prisées sur d'autres marchés. C'est le cas en Inde, où Skoda vient de présenter la version restylée de la Slavia. La berline tchèque fait ici peau neuve avec davantage de technologies, de nouvelles boîtes de vitesses automatiques et des équipements de sécurité encore plus complets.

La berline est en effet développée sur la plateforme locale MQB-A0-IN, produite en Inde et conçue principalement pour répondre aux besoins des clients du sous-continent. Elle constitue l'un des piliers de la stratégie « made in India, for India » de Skoda, aux côtés des modèles Kushaq et Kylaq, même si elle est exportée vers certains marchés en croissance au Moyen-Orient, en Afrique et au Vietnam.

Nouveau design

Présentée pour la première fois début 2022, la Slavia a atteint près de 80 000 exemplaires vendus et s’est imposée parmi les berlines les plus appréciées de son segment en Inde.

Skoda Slavia pour le marché indien : la version Monte Carlo Photo : Skoda

Toujours longue de 4,54 m, la Slavia bénéficie d'une série de modifications esthétiques. La nouveauté la plus évidente concerne les nouveaux phares avant à LED, tandis qu’à l’arrière font leur apparition des blocs optiques redessinés avec des clignotants séquentiels. La version haut de gamme Monte Carlo se distingue quant à elle par la carrosserie bicolore, des détails extérieurs noirs et des insignes spécifiques.

Plus de technologie et de confort à bord

L'habitacle de la Skoda bénéficie également d’une série de mises à jour. Les combinaisons de couleurs de l’intérieur ont été modifiées et l’équipement technologique a été enrichi. Le tableau de bord numérique de 10,25 pouces est associé à un système d’infodivertissement de 10,1 pouces, compatible sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay.

Skoda Slavia pour le marché indien : l'habitacle Photo : Skoda

L'une des nouveautés les plus intéressantes est l'AI Companion, basé sur l'Automotive AI Agent de Google Cloud. Cet assistant a été développé pour reconnaître également les accents de l'anglais indien et permet d'utiliser des commandes vocales pour gérer la musique, les appels téléphoniques, la climatisation et d'autres fonctions, tout en fournissant des informations en temps réel.

Mais la nouveauté la plus originale concerne les passagers arrière : la Slavia introduit en effet la fonction de massage pour les sièges arrière, une solution présentée comme une première absolue dans ce segment.

Parmi les autres équipements figurent la caméra à 360° « Area View », les capteurs de stationnement avant avec « Park Pilot » et une série de dispositifs conçus pour améliorer le confort au quotidien.

Côté sécurité, la berline dispose de six airbags de série et de plus de 25 systèmes de sécurité active et passive. La Slavia a par ailleurs obtenu cinq étoiles au Global NCAP tant pour la protection des occupants adultes que pour celle des enfants.

Moteurs essence et nouvelle boîte automatique à 8 rapports

La gamme de motorisations continue de s’appuyer sur les moteurs essence TSI, mais le restylage introduit une nouveauté importante en matière de transmissions.

Le moteur 1,0 TSI peut désormais être associé à une nouvelle boîte automatique à huit rapports avec convertisseur de couple, une solution que Skoda présente comme une grande première dans le segment. Pour ceux qui préfèrent une configuration plus traditionnelle, la boîte manuelle à six rapports reste également disponible.

Le 1.5 TSI, associé à la boîte automatique DSG à sept rapports, reste le fleuron de la gamme. Les véhicules équipés de ce moteur bénéficient en outre de freins à disque à l'arrière, une autre amélioration technique par rapport à la configuration précédente.

Les prix de cette mise à jour n’ont pas encore été communiqués, mais le modèle actuel coûte entre environ 12 000 et 20 000 euros au taux de change actuel, selon la finition.

Galerie: Skoda Slavia pour le marché indien

4 Source: Skoda