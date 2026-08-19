Geely promet des batteries solides de 500 Wh/kg : 1 000 km dès 2027 ?

Geely Holding vise 2027 pour équiper ses véhicules de ses premières batteries à l’état solide, avec des cellules annoncées jusqu’à 500 Wh/kg de densité énergétique et une autonomie revendiquée de plus de 1 000 km sur une seule charge. La technologie sera validée sur route en 2026 et sera d’abord installée sur une flotte de démonstration limitée.

L’objectif affiché est d’atteindre des performances comparables à celles du diesel, y compris sur longs trajets, avec des cellules capables de fonctionner dans une plage comprise entre -40 °C et 120 °C. Il s’agit toutefois d’un déploiement pilote, et non d’une production de masse : les batteries les plus ambitieuses de 500 Wh/kg sont plutôt envisagées à l’horizon 2030 et pour des modèles haut de gamme, tandis qu’à partir de 2027 une industrialisation limitée est attendue.

Geely et les batteries à l’état solide : ce qui change à partir de 2027

Geely prévoit de passer de la phase de tests sur route en 2026 à environ 1 000 véhicules de démonstration équipés de batteries à l’état solide en 2027, avec un lot pilote destiné à valider la production, les cycles de recharge et le comportement en conditions réelles. L’annonce évoque une autonomie comparable à celle d’un véhicule diesel, avec plus de 1 000 km théoriques par charge.

Le constructeur chinois collabore avec Dow Chemical pour les matériaux de l’électrolyte solide et ne vise une véritable production en série de cellules dépassant 500 Wh/kg dans le haut de gamme qu’après 2030. Cette trajectoire est cohérente avec d’autres programmes chinois autour des batteries solides, comme ceux de Changan et Ganfeng déjà en tests sur route et en approche de la production initiale.

Autonomie, densité énergétique et différences par rapport aux batteries actuelles

Une densité de 500 Wh/kg au niveau de la cellule signifierait, en théorie, jusqu’à un doublement de l’énergie stockée par rapport à de nombreuses batteries lithium-ion actuelles, qui se situent autour de la moitié de cette valeur. À pack équivalent, l’autonomie annoncée de plus de 1 000 km devient donc plausible dans les cycles standard, même si le rendement en usage réel reste à vérifier.

L’autre possibilité consiste à exploiter ce gain de densité pour conserver des autonomies similaires à celles d’aujourd’hui tout en réduisant la capacité, le poids et l’encombrement du pack, avec des bénéfices en matière d’efficience et de coûts. Les cellules solides promettent aussi des progrès en sécurité et en stabilité thermique, mais le véritable défi à l’horizon 2027 concerne le rendement industriel, comme le montrent également les programmes de CATL évoqués dans ses plans pour 2027 et au-delà.

Feuille de route Geely et course aux batteries solides : quel calendrier pour les voitures de série ?

Le calendrier de Geely positionne 2027 comme l’année des petites séries à l’état solide, en ligne avec ce qu’annoncent d’autres acteurs comme CATL, BYD, Toyota et Samsung SDI : tous convergent vers des flottes de démonstration entre 2027 et la fin de la décennie. La véritable production de masse est généralement repoussée au-delà de 2030, du moins pour les segments les plus accessibles.

Les premiers modèles à bénéficier de cellules à haute densité seront vraisemblablement des modèles porte-drapeau, des SUV haut de gamme et des flottes expérimentales, avec des prix élevés et une disponibilité limitée sur les marchés européens, France comprise. En parallèle, d’autres voies progressent également, comme les projets chinois encadrés par les nouvelles règles sur les batteries à l’état solide ou les solutions misant sur une autonomie accrue, comme la batterie 2027 de Li Auto et les expérimentations de Hyundai sur des autonomies en hausse.