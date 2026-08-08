CATL et BYD détiennent la moitié des batteries de voitures électriques mondiales

La course aux voitures électriques passe de plus en plus par la Chine. Aujourd’hui, plus d’une batterie sur deux montée sur des véhicules électrifiés dans le monde provient de deux groupes seulement, tous deux chinois : CATL et BYD.

Au premier semestre de l’année, CATL a renforcé sa position de leader du secteur en s’adjugeant 39,9 % du marché mondial des cellules de traction avec 242,7 GWh installés, tandis que BYD s’est arrêtée à 14,4 %. C’est ce que montrent les nouvelles données de SNE Research, qui décrivent un marché toujours en expansion, même si la croissance est plus modérée que l’an dernier.

Dans le même temps, entre janvier et juin 2026, la demande mondiale de batteries pour voitures électriques et hybrides a atteint 608,5 GWh, soit 20 % de plus qu’à la même période en 2025. Une progression importante, mais inférieure au +31,7 % enregistré l’année précédente, signe d’un secteur qui entre dans une phase plus stable.

Parallèlement, CATL continue de creuser l’écart avec ses concurrents coréens et japonais, consolidant le poids de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement des batteries. Une domination qui concerne aussi directement l’Europe, car elle influence le prix des voitures électriques, la disponibilité des composants et les technologies qui arriveront sur les prochains modèles.

CATL à 39,9 % au premier semestre 2026

Les chiffres de SNE Research indiquent qu’au premier semestre 2026, l’utilisation mondiale de cellules de traction a atteint 608,5 GWh, avec CATL qui fournit à elle seule 242,7 GWh et fait passer sa part de marché de 38,2 % à 39,9 %. En pratique, près de quatre packs batteries sur dix montés sur des voitures électriques et hybrides rechargeables dans le monde utilisent des cellules produites par le groupe chinois.

Une batterie CATL exposée au Salon de Shanghai

La croissance de CATL, de 25,3 % sur un an, dépasse celle de l’ensemble du marché, limitée à 20 %. Ce résultat confirme une tendance déjà apparue ces derniers mois, le constructeur chinois ayant atteint 40,2 % de part de marché entre janvier et mai selon les données recueillies par CNEVPost, un site spécialisé dans la nouvelle mobilité chinoise.

Cette domination ne concerne pas seulement l’automobile, mais aussi le stockage stationnaire : selon CnEVPost, qui reprend des données de SNE Research sur le marché du stockage, au premier semestre 2026 la part de CATL dans les batteries destinées aux systèmes énergétiques stationnaires est passée à 27,1 %, contre 25,6 % un an plus tôt. En parallèle, les nouveautés produits se poursuivent, à l’image de la batterie Tectrans II pour véhicules utilitaires, capable de passer de 20 à 80 % en moins de sept minutes.

Marché mondial des VE à +20 % et poids de la Chine

Dans l’ensemble, le marché mondial des batteries pour véhicules électriques et hybrides progresse de 20 % au premier semestre 2026, contre +31,7 % en 2025. Ce ralentissement relatif montre qu’un secteur reste en croissance mais entre dans une phase plus sélective, où comptent les volumes, l’accès aux matières premières et la capacité à proposer différentes chimies, des LFP (lithium-fer-phosphate) aux NMC.

Batterie Blade de BYD Photo : BYD

Dans cette dynamique, CATL et BYD cumulent 54,3 % du marché mondial, tandis que le top 10 des fournisseurs compte sept groupes chinois. Pour les constructeurs européens, ce poids se traduit par une forte dépendance à un nombre limité de fournisseurs pour les modèles de grande série, des citadines équipées de cellules LFP jusqu’aux SUV dotés de batteries à haute densité énergétique.

BYD et les autres concurrents restent à distance

Derrière CATL, le principal concurrent au premier semestre 2026 est, comme indiqué, BYD, avec 87,7 GWh de cellules installées et une croissance limitée à 1,6 % sur un an. Sa part reste à 14,4 %, soit moins de la moitié de celle du leader, tandis que LG Energy Solution recule à 8,6 % avec 52,6 GWh malgré une hausse de 8,4 % des volumes par rapport à l’année précédente.

L’écart n’est pas seulement quantitatif, il est aussi technologique. CATL avance sur plusieurs fronts, des chimies LFP évoluées aux premières applications liées aux batteries à électrolyte solide, avec des brevets dédiés et des programmes pilotes que nous avons évoqués dans notre analyse sur la batterie à électrolyte solide de CATL et sur les nouvelles règles chinoises pour les cellules à électrolyte solide.

Cette combinaison de volumes et d’innovation nourrit une position de force qu’à ce stade, aucun autre fournisseur ne semble en mesure de combler rapidement.