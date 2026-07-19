MG apporte aussi les batteries semi-solides aux hybrides rechargeables.

Les batteries à électrolyte semi-solide ne seront pas l’apanage des voitures électriques de MG. Après avoir annoncé le lancement de la technologie SolidCore sur la MG4 EV Urban, attendue en Europe et en France en 2026, le constructeur contrôlé par le groupe chinois SAIC Motor a confirmé que ces mêmes accumulateurs arriveront aussi sur une nouvelle famille de modèles hybrides rechargeables.

Cette nouveauté élargit la stratégie esquissée ces derniers mois. Alors que l’attention se concentrait jusqu’ici sur la compacte électrique, MG a désormais annoncé que les batteries semi-solides seront également adoptées par trois SUV appartenant aux segments B, C et D, même si l’entreprise n’a pas encore communiqué le nom des modèles ni leur date de lancement.

Une nouvelle génération d’hybrides rechargeables

L’arrivée des batteries SolidCore s’accompagnera d’une plateforme hybride entièrement nouvelle, baptisée Plug-in Hybrid+. Le système utilisera de nouveaux moteurs essence turbo de 1,1 litre et 1,5 litre, capables, selon MG, d’atteindre un rendement thermique supérieur à 42 % et 43 % respectivement, des valeurs très élevées pour des moteurs destinés à la grande série.

L’objectif est de rendre la conduite aussi proche que possible de celle d’une voiture électrique. À basse vitesse, la traction sera principalement assurée par le moteur électrique, tandis que le moteur thermique interviendra surtout lors des trajets plus rapides, où il se montre plus efficient. L’ensemble sera géré par une nouvelle transmission à répartition de puissance, qui fera varier automatiquement la contribution du moteur électrique et du moteur thermique.

Parmi les nouveautés techniques figure également un système qui déconnecte totalement le générateur lors des phases de roulage en mode électrique. Selon MG, cette solution réduit les frottements mécaniques et permet d’abaisser le niveau sonore dans l’habitacle de jusqu’à 5 décibels par rapport à un système hybride rechargeable classique.

Des cellules avec peu d’électrolyte liquide et une chimie au manganèse

MG a également livré de nouveaux détails sur les batteries SolidCore, développées avec la société chinoise QingTao Energy, l’un des acteurs les plus actifs dans la recherche sur les cellules à électrolyte semi-solide.

Ces accumulateurs utilisent une chimie lithium-manganèse (LMO) avec une anode silicium-carbone et contiennent environ 5 % d’électrolyte liquide, contre 10 à 15 % pour les batteries lithium-ion conventionnelles. Il ne s’agit donc pas de batteries entièrement solides, mais d’une solution intermédiaire visant à améliorer la sécurité, les performances à basse température et la rapidité de délivrance de la puissance.

MG n’a pas encore communiqué la capacité, l’autonomie électrique ni les temps de recharge des futures batteries destinées aux hybrides rechargeables. Toutefois, cette même technologie est déjà utilisée sur la MG4 Anxin Edition réservée au marché chinois, où le pack d’environ 54 kWh annonce une autonomie pouvant atteindre 537 km selon le cycle CLTC et conserve de meilleures performances que les batteries LFP lorsque la température passe sous 0 °C.

Cette annonce confirme que MG entend faire des batteries semi-solides une technologie transversale à l’ensemble de sa gamme, et non une solution réservée aux seuls modèles électriques. Une stratégie qui pourrait accélérer la diffusion de cette technologie en Europe, où la marque enregistre une croissance soutenue et a déjà annoncé l’arrivée de nouveaux modèles électriques et hybrides dans les prochaines années.