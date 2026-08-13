McLaren tease sa première supercar à boîte manuelle après une longue attente

McLaren prépare une supercar à boîte manuelle. Ou du moins, c’est ce que semble laisser entendre la dernière publication de la marque sur Instagram. Une courte vidéo teaser s’ouvre sur des images de la McLaren M6GT, première voiture de route du constructeur, qui disposait d’une boîte manuelle à cinq rapports, et dont seuls trois prototypes ont été produits.

La vidéo enchaîne ensuite sur la nouvelle voiture, avant de se conclure par un plan montrant une main tirant le levier de vitesses vers l’arrière. Dans l’extrait, on entend Bruce McLaren déclarer :

« À un moment ou à un autre, je pense que cela finira forcément par arriver. J’espère que cela arrivera. »

Des rumeurs sur une McLaren équipée d’une boîte manuelle ont émergé il y a un mois, lorsqu’un rapport affirmait que le constructeur prévoyait de produire moins de 100 exemplaires de ce type. En interne, cette supercar serait connue sous le nom de P50, mais on sait peu de choses à son sujet.

Le teaser ne montre pas clairement la nouvelle voiture, mais les brefs aperçus visibles semblent indiquer qu’elle reprend certains éléments de design de la M6GT originelle. On ne sait pas non plus quel groupe motopropulseur McLaren associera à cette nouvelle boîte, mais nous pensons qu’il s’agira du V8.

La vidéo teaser se termine sur une date : le 14 août, en pleine Monterey Car Week. La voiture devrait coûter plus cher que la McLaren W1, affichée à 2,1 millions de dollars.

Le retour en grâce de la boîte manuelle

La supercar à boîte manuelle de McLaren fera ses débuts quelques semaines seulement après que Ferrari a installé une “boîte manuelle” dans la 12Cilindri. Les guillemets sont importants, car le système de Ferrari n’est pas une boîte manuelle traditionnelle.

Ferrari a mis au point un système shift-by-wire, associant une boîte à double embrayage à un levier de vitesses traditionnel. L’ensemble propose des modes de conduite manuel et automatique, et va même jusqu’à intégrer une pédale d’embrayage ainsi qu’une grille de sélection métallique.

On ne sait pas encore si McLaren optera pour un système shift-by-wire ou pour une vraie boîte manuelle à l’ancienne. Les boîtes manuelles simulées ne sont pas nouvelles, Koenigsegg et d’autres ayant déjà recours à cette technologie, mais tous les constructeurs de supercars ne sont pas séduits. Lamborghini a ainsi indiqué n’avoir aucun projet de supercar à boîte manuelle.