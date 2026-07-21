Cette McLaren F1 GTR vaut une fortune

La McLaren F1 que vous voyez sur les photos pourrait être l’une des plus chères de l’histoire. Elle sera mise aux enchères à Monterey par RM Sotheby's du 12 au 15 août et, selon la maison de ventes, sa valeur de marché atteint un niveau vertigineux : 35 millions de dollars (environ 30 millions d’euros).

Il s’agit en effet de la F1 GTR de 1996 portant le châssis 10R, universellement connue sous le nom de « Pop Art F1 », un exemplaire unique qui a autrefois appartenu au batteur des Pink Floyd, Nick Mason.

L’histoire

La McLaren représente également un chapitre fondamental dans l’histoire de la F1 : il s’agit de la première des neuf voitures seulement construites selon les spécifications 1996, la version la plus évoluée et la plus rapide de la F1 GTR, et de l’un des deux seuls prototypes « Short Tail » réalisés, avec la légendaire 01R, victorieuse au classement général des 24 Heures du Mans 1995.

McLaren F1 GTR (1996) Photo : RM Sotheby's

Née en 1995, la F1 GTR a été mise à jour pour 1996 avec de nombreuses améliorations aérodynamiques et mécaniques. On trouve par exemple de nouvelles extensions à l’avant et à l’arrière, tandis que l’appui aérodynamique du splitter a été accru. La boîte de vitesses a elle aussi été modifiée avec un carter en magnésium et des composants renforcés, permettant une réduction de poids d’environ 38 kg.

La F1 GTR 1996 devient ainsi la variante la plus rapide jamais produite, encore plus performante que la version Long Tail apparue en 1997.

Le châssis 10R

La F1 GTR 10R quitte l’usine de Woking en décembre 1995 en tant que premier exemplaire construit selon les spécifications 1996. Tout comme la 01R victorieuse au Mans, elle est d’abord conservée par le constructeur pour des activités de développement et d’essais.

McLaren F1 GTR (1996) Photo : RM Sotheby's

Lors des essais hivernaux sur le circuit français de Magny-Cours, elle est également confiée à des pilotes officiels McLaren, dont le vainqueur des 24 Heures du Mans 1995 JJ Lehto. La voiture devient aussi un outil promotionnel pour la marque, se distinguant immédiatement par sa livrée rouge vif avec des graphismes jaunes « 96 GTR ».

En 1996, la 10R participe aux essais préparatoires des 24 Heures du Mans. Engagée sur le circuit de la Sarthe par l’équipe Kokusai Kaihatsu Racing, elle est pilotée par le pilote officiel McLaren David Brabham. Durant le week-end d’essais, elle se classe vingtième au général et huitième dans sa catégorie, même si, pour la course elle-même, c’est la voiture sœur 11R qui est retenue.

De Woking à la collection de Nick Mason

Après avoir été utilisée par McLaren, la voiture passe en 1999 entre les mains de Nick Mason, l’un des collectionneurs automobiles les plus célèbres au monde. Le batteur et cofondateur des Pink Floyd est déjà connu pour une collection réunissant de véritables chefs-d’œuvre tels que des Ferrari 250 GTO, Maserati 250F, Bugatti Type 35, Jaguar D-Type et Porsche 962.

McLaren F1 GTR (1996), l'habitacle Photos Par : RM Sotheby's McLaren F1 GTR (1996), le moteur Photos Par : RM Sotheby's

McLaren transforme ensuite la voiture pour un usage routier, une opération réalisée seulement sur un nombre limité de F1 GTR. Lanzante Limited, spécialiste de la conversion et de l’entretien des McLaren de compétition pour un usage sur route, intervient ensuite à son tour.

Ainsi, l’association unique de caractéristiques techniques, de livrée et de précédents propriétaires fait de cette F1 GTR l’une des plus recherchées de tous les temps.

Galerie: McLaren F1 GTR (1996)

17 Source: RM Sotheby's