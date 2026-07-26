Cette supercar est réservée à la piste et vaut plus de deux millions d'euros

Il existe des voitures qui naissent sur une feuille blanche, et d'autres qui prennent d'abord forme dans le monde virtuel. La McLaren Solus GT appartient clairement à la seconde catégorie. Apparue en 2017 dans le jeu vidéo Gran Turismo Sport, elle est devenue en quelques années une véritable hypercar de piste.

Désormais, l'un des vingt-cinq très rares exemplaires sera la vedette de la vente aux enchères RM Sotheby's de Monterey (14 août 2026), avec une estimation comprise entre 2,5 et 3 millions de dollars, soit entre 2,1 et 2,6 millions d'euros.

Du jeu vidéo au circuit

La Solus GT représente l'un des projets les plus insolites jamais réalisés par McLaren. Le constructeur britannique a transformé un concept numérique en voiture réelle, sans avoir à respecter les compromis liés à l'homologation routière. Le résultat est un modèle produit à seulement 25 exemplaires, conçu exclusivement pour un usage sur circuit.

McLaren Solus GT (2025) aux enchères chez RM Sotheby's : du jeu vidéo au circuit Photo : RM Sotheby's

L'exemplaire mis en vente est le numéro 20 sur 25 et a été configuré avec de nombreuses options, faisant grimper son prix catalogue au-delà de 3 millions de dollars. La carrosserie associe fibre de carbone apparente et détails vert vif, tandis que l'habitacle fait la part belle à l'Alcantara et au carbone.

Un V10 de plus de 10.000 tr/min

Le cœur de la Solus GT est un V10 atmosphérique de 5,2 litres développant 829 ch. Le moteur dépasse les 10.000 tr/min et est associé à une boîte séquentielle à sept rapports avec des composants dérivés de la compétition. Grâce à un poids d'environ 1.000 kg, l'accélération de 0 à 96 km/h ne demande que 2,5 secondes, tandis que la vitesse maximale dépasse les 320 km/h.

Le moteur V10 atmosphérique développe 829 ch Photo : RM Sotheby's

Le moteur, dérivé du sport automobile et basé sur une mécanique Judd Power, fait partie intégrante de la structure en fibre de carbone et contribue à la rigidité du châssis, une solution typique des voitures de compétition.

Aérodynamique extrême et poste de conduite façon avion de chasse

La Solus GT impressionne surtout par son approche radicale. Le pilote prend place au centre de l'habitacle sous une grande verrière s'ouvrant vers l'avant, comme sur un avion de chasse. Chaque prise d'air, aileron et diffuseur a été développé uniquement pour générer de l'appui, au point de produire une force d'appui supérieure au poids de la voiture.

Cette Solus GT est également accompagnée d'une maquette officielle réalisée par McLaren et d'un jeu de bagages techniques utilisé lors des journées sur circuit, des détails qui rendent encore plus exclusif l'un des modèles les plus rares et spectaculaires jamais sortis de Woking.