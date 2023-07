On savait que la McLaren Solus GT serait rapide, mais peut-être pas au moins de dominer sa catégorie lors de la course de côte du Festival de Goodwood ! Avec un chrono officiel de 45"34 réalisé par Marvin Kirchhofer, la Solus GT a remporté le Shootout 2023 ce week-end, avec le troisième meilleur chrono pour une voiture produite en série, derrière la McMurtry Speirling (39"08) et la Nio EP9 (44"32).

La McLaren Solus GT a réalisé plusieurs relais d'essais pour se préparer à ce chrono au cours du week-end. Elle a notamment affronté la Subaru GL Family Huckster, confiée au pilote de motocross et de rallye Travis Pastrana, et la Rimac Nevera... mais a collé plus d'une seconde à chacune d'entre elles.

Le top 5 du Shootout au Festival de Goodwood :

Voiture Pilote Temps McLaren Solus GT Marvin Kirchhofer 45"34 Subaru GL Family Huckster Travis Pastrana 46"37 McLaren-Cosworth M26 Michael Lyons 46"89 Porsche 911 GT3 Cup Adam Smalley 47"40 Nissan Skyline GT-R R32 Jake Hill 48"18

La Solus GT est propulsée par un V10 5,2 L de 829 chevaux et 650 Nm. Elle effectue le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et sa vitesse de pointe est estimée à 320 km/h. Cette hypercar monoplace pèse moins de 1 000 kg et peut générer jusqu'à 1 200 kg d'appui aérodynamique.

McLaren s'est inspiré des jeux vidéo pour l'esthétique de la Solus GT, au sens propre du terme puisqu'elle reprend des lignes du concept Vision Gran Turismo vu dans le jeu du même nom.

Seuls 25 chanceux pourront acquérir une McLaren Solus GT et sans surprise, son usage sera réservé au circuit.

Chaque acquéreur suivra ainsi un programme de coaching pour apprendre à la piloter, et le constructeur britannique fournira une combinaison homologuée par la FIA, un casque spécial et un système HANS.

Le prix de la McLaren Solus GT a été fixé à 2,5 millions de livres, soit 2,91 millions d'euros au taux de change actuel.