McLaren travaille sur nouveau V8 hybride, c'est désormais officiel. La marque britannique n'a toutefois pas encore donné de détails sur les spécificités du bloc à combustion interne, comme la cylindrée ou la puissance, ni d'informations sur le moteur électrique. Michael Leiters, PDG de McLaren Automotive, a ainsi déclaré :

"Notre nouveau groupe propulseur V8 hybride haute performance fera partie intégrante de la gamme de produits de nouvelle génération de McLaren, offrant les meilleures performances de sa catégorie et un engagement passionnant pour le conducteur."

McLaren poursuivra sa relation de longue date avec Ricardo pour la fabrication du V8 hybride. Le motoriste est partenaire depuis 2011, avec la MP4-12C. Au cours de cette période, Ricardo a conçu environ 34'000 groupes propulseurs pour McLaren. Graham Ritchie, PDG de la société, a ajouté :

"Nous sommes extrêmement heureux d'avoir signé ce nouveau contrat de fourniture de moteurs avec McLaren Automotive pour leur groupe propulseur V8 haute performance de nouvelle génération, qui prolonge la relation à long terme entre les deux marques pour la prochaine décennie."

Selon les dernières informations, McLaren plancherait sur un modèle phare hybride pour 2026. La technologie hybride serait 70% plus légère que celle utilisée actuellement. Le véhicule pourrait ainsi succéder à la Speedtail hybride de 1055 chevaux, qui fait partie de la gamme Ultimate Series de la marque.

Le premier modèle quatre places et quatre portes de McLaren serait prévu pour 2028. Il pourrait s'agir d'un SUV destiné à concurrencer des modèles tels que l'Aston Martin DBX, le Ferrari Purosangue et le Lamborghini Urus.

En attendant l'arrivée des futures modèles McLaren, la 750S est la dernière à avoir rejoint la gamme. Elle remplace la 720S mais en reprend certains éléments. La puissance est fournie par un V8 biturbo de 4,0 litres développant 740 ch. La boîte de vitesses séquentielle à sept rapports a été améliorée et le rapport de transmission final est plus court. La 750S abat le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes et sa vitesse maximale est de 330 km/h.