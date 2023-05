La Chevrolet Camaro Vivid Orange Edition est un modèle en édition limitée à seulement 20 exemplaires pour le marché japonais. Le constructeur automobile collabore également avec l'artiste graffeur Number-D pour créer une œuvre d'art représentant le véhicule.

Vivid Orange est une couleur déjà disponible pour la Camaro aux États-Unis, mais cette teinte ne fait pas partie de la palette au Japon. Cette édition spéciale change la donne pour une poignée de clients.

En plus de la carrosserie orange vif, ce modèle présente une bande argentée qui s'étend du nez au couvercle du coffre. À l'intérieur, on trouve une sellerie noir de jais et des sièges performance Recaro.

Chevrolet base la Vivid Orange Edition sur la Camaro SS. Son V8 de 6,2 litres développe 447 ch et 617 Nm de couple.

La Camaro Vivid Orange Edition coûte l'équivalent de 60 500 € (8 930 000 yens) au Japon. A titre de comparaison, une Camaro SS normale au Japon commence à partir de 57 000 € (8 480 000 yens).

La voiture sera exposée lors du Chevrolet Fan Day au Fuji Speedway le 20 mai. Les concessionnaires offriront une œuvre d'art de Number-D représentant la machine à toute personne qui testera une Camaro sur place les 3 et 4 juin. Les livraisons du modèle commenceront à la mi-juin.

En mars, Chevrolet a annoncé que la production de la Camaro s'arrêterait en janvier 2024. La société affirme que ce n'est pas la fin du nom du modèle, mais qu'un remplacement direct n'est pas prévu dans l'immédiat.

Chevrolet annonce une Camaro Collector's Edition fera ses débuts plus tard. Les images disponibles suggèrent que l'ensemble comprendra des garnitures et des badges spéciaux. Il n'est pas encore clair si des améliorations de performance feront partie de ce pack.

Les rumeurs indiquent que le prochain véhicule qui portera le nom de Camaro pourrait être un véhicule électrique. Il pourrait même s'agir d'un concurrent de la Ford Mustang Mach-E.