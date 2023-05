Une date officielle a été fixée pour la présentation du Volvo EX30. Le nouveau crossover compact électrique du constructeur suédois sera dévoilé le 7 juin et, le même jour, les commandes seront ouvertes pour certains marchés.

L'EX30 devrait en effet s'inscrire dans le segment B, le même que celui des Jeep Avenger, Hyundai Kona et Peugeot 2008, parmi les modèles entièrement électriques les plus populaires dans notre pays.

Premiers détails

L'annonce de Volvo est accompagnée d'une vidéo teaser montrant quelques détails du modèle. On y voit notamment des phares à LED avec le design du marteau de Thor, des feux arrière verticaux et le côté d'un siège, où le drapeau suédois est fièrement affiché.

Il est vrai aussi que, selon les premières informations, l'EX30 ne naîtra pas à 100 % en Scandinavie, puisque la plate-forme SEA (Sustainable Experience Architecture) provient de Geely, le groupe chinois qui possède aussi les marques Polestar et Smart. D'ailleurs, c'est cette même architecture qui a été utilisée pour la Smart #1.

La vidéo teaser du Volvo EX30

Moteurs partagés

Même si la Volvo aura sa propre personnalité et son propre intérieur, il devrait y avoir un lien étroit avec sa "cousine". Nous nous attendons donc à des groupes motopropulseurs communs, avec une batterie de 66 kWh et des moteurs de 272 ch et, peut-être, 428 ch, comme sur la Smart #1 Brabus.

Volvo EX30, il render di Motor1.com

L'EX30 devrait confirmer la possibilité d'une recharge à 150 kW, tandis que l'autonomie sera supérieure à 400 km. La nouvelle Volvo devrait se positionner en dessous du XC40 Recharge dans la gamme du constructeur suédois, avec des prix de départ attendus autour de 40-45.000 euros.

Nous attendrons toutefois le 7 juin pour découvrir l'EX30 dans tous ses détails.