La nouvelle smart #1 est en route. Elle s'écrit avec un hashtag mais se lit one et elle marque le début d'une nouvelle ère pour le constructeur allemand. Un changement non seulement en termes de taille et de positionnement sur le marché, mais aussi en termes de mode d'achat.

Écrit au pluriel car il y en a deux, différents des modes d'achat traditionnels auxquels nous sommes habitués. La nouvelle petite - mais pas trop - smart peut être réservée en ligne ou par l'intermédiaire d'un agent en payant un dépôt remboursable, avec la possibilité de changer de modalités à tout moment et quand on le souhaite.

Réservez en ligne

La première méthode de réservation de la nouvelle hashtag one c'est bien évidemment sur Internet et cela fonctionne exactement comme on pourrait l'imaginer. Vous devez d'abord accéder au configurateur sur le site officiel. Ici, une fois que vous avez choisi et configuré la voiture à votre goût, vous devez verser un acompte de 500 euros, qui est entièrement remboursable.

Une fois que c'est fait, il faut attendre la nouvelle année. Au cours de la première partie de l'année 2023, en effet, vous serez contacté par l'agent du constructeur le plus proche pour convertir la réservation en une commande effective, ou demander le recrédit du dépôt.

smart #1

Cette méthode d'achat est peu courante sur le marché des voitures neuves, mais elle est utilisée depuis quelques années sur le marché des voitures d'occasion. Elle est sûre et vous permet de recevoir les voitures à temps, en les faisant livrer directement à votre domicile.

En choisissant cette méthode, avec le constructeur allemand, vous avez la possibilité de tout faire en ligne, de la réservation à l'achat final, de l'abonnement à la location, tout en pouvant compter sur les services financiers d'ALD et sur les transactions gérées par la Deutsche Bank.

smart #1 Pro+

Après la Chine, la conversion des précommandes à l'échelle européenne commencera en janvier 2023 en Allemagne, et les autres marchés européens suivront au cours du premier semestre.

Réservez-la auprès d'une agence sur place

La deuxième façon d'acquérir une smart #1, c'est de l'obtenir auprès d'un agent du réseau sur le terrain, avec un espace dédié pour découvrir ce nouveau SUV compact haut de gamme.

Situées au sein des concessions Mercedes-Benz, les "corners" smart seront ouverts au cours de la première partie de l'année 2023 et permettront, tout d'abord, de convertir, si on le souhaite, la précommande effectuée en ligne, ou de commander directement une nouvelle voiture.

A quoi ressemble la smart #1 ?

Le nouveau crossover 100 % électrique de smart n'est plus une voiture dédiée presque exclusivement à la ville, mais convient également à ceux qui recherchent un véhicule confortable, par exemple sur l'autoroute pour des week-ends loins des grandes agglomérations.

La batterie d'une capacité nominale de 66 kWh, qui est la même pour toutes les versions, garantit une autonomie, homologuée selon le cycle WLTP, comprise entre 400 et 440 km. Un chiffre en ligne avec ses principaux concurrents et qui, même en utilisation réelle sur la route, promet de répondre aux exigences les plus courantes en termes de déplacements quotidiens.

L'intérieur de la nouvelle smart #1

Combien ça coûte ?

La smart #1 est proposée à partir de 39 990 euros en version Pro+, le modèle d'entrée de gamme. Un prix qui se situe dans la moyenne des autres SUV électriques disponibles sur le marché, avec un équipement déjà très complet.

En effet, elle est équipée, de série, de phares à LED, de jantes de 19 pouces, de poignées rétractables électriques, d'un toit ouvrant panoramique, d'une caméra à 360 degrés, de radars de stationnement, d'une climatisation bi-zone, de sièges avant chauffants et d'une recharge de 150 kW en courant continu (7,4 kW en courant alternatif, 22 kW en option).

smart #1 BRABUS

Avec ce prix, la smart #1 Pro+ se situe dans la limite des 47 000 euros fixés comme plafond pour bénéficier du bonus écologique maximal mis en place par le gouvernement.

