Peu de modèles suscitent autant d'intérêt que la nouvelle smart #1. Et nous le savons bien : on nous envoie beaucoup de questions pour en savoir plus sur le modèle. Nous avons donc décidé de les collecter toutes et, en sélectionnant les plus cliquées sur le web, de créer un nouvel épisode de notre série F.A.Q., Frequently Auto Questions, le premier format YouTube (et pas seulement, allez voir sur nos réseaux sociaux !) de questions-réponses sur les voitures.

smart #1 : dimensions

Jamais une smart n'a été aussi "généreuse". La smart #1 mesure 4,30 m de long dans le cas de la Brabus, 4,27 pour les autres versions. La hauteur de 1,64 m est celle d'un véritable SUV - autrement dit, la même que celle d'un Mercedes GLC - tandis que la largeur est de 1,82 m et est soulignée par les larges phares à développement horizontal. L'empattement est de 2,75 m, ce qui améliore l'habitabilité.

La smart #1 mesure 4,27 mètres de long, et 4,30 m pour la Brabus

smart #1 : Brabus

Autre première pour la smart #1 : en version Brabus, c'est la smart la plus puissante de tous les temps ! Elle est équipée de deux moteurs électriques placés sur ses deux essieux qui délivrent une puissance impressionnante de 428 ch et 545 Nm. Le tout en transmission intégrale donc. Les performances ? Nous en reparlerons plus tard !

Face avant de la smart #1 Brabus avec prise d'air spécifique Détails sur les flancs de la version Brabus

Pour tirer le meilleur parti de la Brabus, il y a le mode de conduite spécifique qui porte son nom, mais elle est aussi reconnaissable à l'arrêt grâce à tous les détails spécifiques, comme les prises d'air sur le capot et les détails rouges ici et là qui lui donnent du punch.

Les appuie-tête de la smart #1 Brabus ont le logo brodé La version Brabus se dote de détails rouges tout autour de la voiture

À l'intérieur, on retrouve les mêmes accents sportifs sur les ceintures, les surpiqûres, les appuis-tête et les garnitures du tableau de bord. Même le volant et les sièges en Alcantara sont caractéristiques de la version Brabus.

smart #1 : prix

La gamme de prix commence à 39 990 euros sur le marché français pour celle équipée du moteur de 272 ch et de la propulsion arrière en finition Pro+. La Premium va jusqu'à 43 490 € tandis que la Brabus nécessite de débourser 47 490 euros.

smart #1 : intérieur

L'atmosphère générale est moderne. La console centrale haute qui divise l'habitacle donne une impression de haut de gamme. Elle est comme suspendue, ce qui laisse de la place en dessous pour ranger même des objets plutôt volumineux comme un sac à main.

La planche de bord de la smart #1 donne une sensation de premium

Au-dessus on trouve pas moins de trois compartiments, tous dissimulés : un avec des prises de charge et une plaque d'induction sans fil, un autre avec des porte-gobelets et, sous l'accoudoir, la boîte à gants est même climatisée.

De nombreux rangement se cachent sous... ... et dans la console centrale

Le système de sonorisation est signé Beats. De manière générale, la sellerie est douce et agréable au toucher, mais il y a aussi les diverses attentions qui démontrent le niveau de soin qui a été apporté à la fabrication de l'habitacle. Le mouvement d'ouverture de la porte centrale, par exemple, est très doux, ou encore l'éclairage d'ambiance, avec 64 couleurs et 20 niveaux d'intensité, permet d'améliorer l'atmosphère. Les fenêtres sans cadre et les poignées escamotables constituent une autre touche agréable. Enfin, même la clé est un objet de design !

La planche de bord offre une forme sinueuse et moderne Les buses d'aération sont rétroéclairées

smart #1 autonomie

Quant à l'autonomie annoncée de la smart #1, elle est de 440 km pour la Premium, 420 km pour la Pro Plus et 400 km pour la Brabus.

smart #1 : puissance et couple (ch et Nm)

Pour en venir à la fiche technique, on parle de 272 ch et 343 Nm pour la smart #1 avec un seul moteur et 428 ch et 543 Nm pour la Brabus et ses deux moteurs !

smart #1 : performances

La Brabus ne met que 3,9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et peut atteindre 180 km/h. La vitesse maximale est la même pour l'autre variante, qui fait le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes.

La smart #1 Brabus exécute le 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes

smart #1 : le temps de recharge

La batterie de 66 kWh peut être rechargée de 10 à 80 % en une demi-heure avec un chargeur de 150 kW, tandis qu'avec le chargeur de 22 kW, il faut environ trois heures. Le Pro+ accepte jusqu'à 7,4 kW, donc dans ce cas, il faut sept heures et demie.

La vitesse de recharge atteint 150 kW

smart #1 : date de sortie

Elle sera disponible à partir de début 2023, en attendant le configurateur est en ligne et vous pouvez parcourir les différentes configurations, aménagements et personnalisations.

smart #1 : l'espace à bord

Grâce à la motorisation électrique, il n'y a pas de tunnel central sous le plancher, donc pas de problème d'espace pour les pieds. La smart #1 offre une belle place pour les jambes et la tête, même pour ceux qui mesurent plus de 1,90 m, et malgré l'énorme toit panoramique. Lorsque vous êtes quatre, vous pouvez alors utiliser l'accoudoir central et les bouches d'aération et les prises de charge augmentent également le confort.

La banquette arrière peut coulisser sur 14 cm

La bonne surprise en plus, c'est la banquette coulissante : elle avance et recule sur 14 cm, ce qui vous permet de choisir l'espace à réserver au coffre, qui a une valeur minimale de 323 litres mais qui peut aller jusqu'à 411 litres. En rabattant le dossier, on obtient un volume de 986 litres. Il également une trappe sous le plancher et un double plancher. Et ce n'est pas tout : la plate-forme électrique native crée également un petit compartiment de 15 litres à l'avant, ce qui est utile pour ne pas avoir de câbles qui traînent dans le coffre.

smart #1 : la conduite

Il suffit d'appuyer sur le frein et d'engager la vitesse pour que la smart #1 soit prête à partir, sans avoir besoin de la démarrer. Grâce aux modes de conduite, vous pouvez l'adapter à vos goûts et aux conditions de la route.

Plusieurs modes de conduite sont disponibles sur la smart #1

De manière générale, c'est une voiture très agile. En Eco et en Confort, elle est également confortable grâce à l'insonorisation élevée, à la direction légère et à la configuration, qui supporte bien les bosses et les nids de poule malgré les roues de 19 pouces.

Elle est confortable et agile sur tout type de terrain La smart #1 est très réactive

On voit bien autour de la carrosserie et là où les yeux ne peuvent pas voir, les caméras du système à 360° avec reconstruction 3D font le travail, sans oublier qu'il y a aussi le stationnement automatique. Outre les modes de conduite, l'intensité du freinage par récupération peut également être réglée, jusqu'à la conduite à pédale unique, c'est-à-dire l'arrêt sans utiliser le frein.

La ville est son terrain de jeu idéal, mais pas seulement

Les assistants de conduite sont les plus avancés du marché, notamment le régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation, le centrage sur la voie, les phares matriciels à LED et bien plus encore.

Toutes les aides à la conduite les plus modernes sont disponibles

Et quand vous voulez vous amuser, il y a le mode Sport, ou le mode Brabus. Le #1 devient alors exubérante et vous laisse bouche bée avec ses accélérations et sa vitesse qui vous collent à votre siège !

smart #1 : infodivertissement

L'interface homme-machine est assurée par un tableau de bord numérique de 9,2 pouces, un affichage tête haute de 10 pouces et un affichage central de 12,8 pouces. Le tout nouveau système embarqué est géré par 12 gigas de RAM.

Le système d'infodivertissement est tout nouveau et original

Le logiciel est frais dans ses graphismes et ses animations et attire l'attention parce que comme assistant vocal et avatar tenant compagnie, il y a un renard mignon. Le climatiseur est intégré à l'écran, mais reste toujours visible en bas, ce qui évite tout désagrément.

Les fonctions sont nombreuses, de la gestion de la batterie à la navigation avec des itinéraires calculés en fonction des arrêts de recharge. Le système est toujours connecté à Internet, ce qui vous permet d'utiliser de nombreux services différents, y compris le streaming de musique et, toujours par le biais d'Internet, le système d'infodivertissement est entièrement mis à jour, de sorte qu'il y a plus de fonctionnalités, comme le mirroring avec les téléphones Android et Apple.

La connectivité est à son maximum

En parlant de téléphone, il y a aussi l'application intelligente dédiée Hello qui donne un aperçu de l'état de la voiture, de la charge, du climat et qui fait fonctionner le smartphone comme une clé numérique !