La nouvelle ère de la marque Smart a commencé l'année dernière avec l'accord entre le groupe Mercedes et le géant chinois Geely, qui en a acquis 50 %. Premier acte, le SUV smart #1, d'abord présenté comme un prototype puis lancé en cette année 2022, attendu sur nos routes au début de l'année prochaine en versions normale et Brabus.

Mais il n'est même pas encore temps de s'y intéresser, car c'est ici que la marque va intensifier son jeu avec un modèle du segment C, sortant définitivement de ses limites de constructeur de petites voitures.

Voici les nouvelles intelligentes pour 2023

Smart #1

Le concept-car 2021 a été suivi d'un modèle de production baptisé Smart #1, première vitrine d'une gamme qui vise apparemment une croissance importante. Avec 4,3 mètres de long, quatre portes et un bon espace, le SUV électrique qui prend indirectement la place de la Forfour, est le plus grand modèle produit à ce jour par la marque née en 1998 de l'alliance entre Mercedes et Swatch.

smart #1 smart #1 Brabus

La gamme se compose pour l'instant de deux versions: à la base, il y a la version "de base" avec un seul moteur arrière, 272 ch et les finitions Pro+ et Premium, ainsi que l'édition de lancement. Au sommet se trouve la Brabus avec un moteur également pour les roues avant et 428 ch au total. La batterie est de 66 kWh pour les deux, l'autonomie de 400 à 440 km et la puissance de charge jusqu'à 150 kW.

Nom Smart #1 Carrosserie SUV Moteurs Électricité, 1 ou 2 Date d'arrivée Début 2023 Prix De 40 650 à 48 450 euros

Smart #3

Le fait que l'offre de la Smart renaissante soit appelée à s'élargir vers le haut est confirmé par les premières nouvelles concernant le prochain modèle qui rejoindra apparemment le calendrier des nouveautés de 2023. Baptisé Smart #3, il s'agit d'un deuxième SUV plus grand, d'une longueur d'environ 4,5 mètres, et donc d'un segment C complet.

smart #3 la photo est "apparue" sur Instagram.

Pour l'instant, la première image s'est "échappée" via les réseaux sociaux et il n'y a rien d'officiel à son sujet, bien que l'apparence semble déjà définitive et une ligne SUV-coupé très épurée. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la gamme Smart sera développée sur la plateforme modulaire SEA (Sustainable Experience Architecture) mise au point par Geely, avec un empattement variable de 2,75 à 3,02 mètres et la possibilité d'accueillir différents types de batteries et de moteurs.