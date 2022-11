BMW dispose d'un portefeuille de produits très large, qui comprend des modèles répondant à différents besoins - qu'il s'agisse de voitures de sport, de SUV familiaux ou de berlines de luxe. Grâce à des mises à jour constantes du matériel et des logiciels, le constructeur automobile maintient toujours sa gamme fraîche et compétitive, ce qui signifie qu'il y a toujours une nouvelle BMW que vous pouvez acheter, pour autant que vous soyez prêt à en payer le prix. Mais il s'avère que la société ne veut pas que vous achetiez une nouvelle voiture à tout prix - ce n'est pas très bon pour l'environnement.

Cela peut paraître surprenant à première vue, mais l'idée vient tout droit de l'un des dirigeants de la firme. Monika Dernai, responsable du développement durable chez BMW, s'est récemment exprimée devant un public londonien sur la manière dont l'industrie automobile pourrait réduire son impact environnemental et ses déchets. L'idée de Monika Dernai est de conserver la fraîcheur des véhicules d'occasion en leur apportant des améliorations au lieu de se contenter de prendre une voiture neuve.

Galerie: BMW M3 Compact (E36)

20 Photos

"Nous devons vraiment penser à prolonger la durée de vie des voitures ; ne pas avoir un marché de voitures d'occasion où l'on vend et achète des voitures les unes avec les autres, mais peut-être prendre une voiture et prolonger sa durée de vie", a déclaré Dernai. "L'idée pourrait être de rafraîchir l'intérieur. Nous avons besoin de nouvelles compétences dans le marché des pièces de rechange et pour concevoir des voitures de sorte que le siège puisse être retiré et qu'un nouveau siège puisse être installé."

Les propos de Monika Dernai vont probablement faire l'objet de critiques de la part de certains spécialistes du secteur, mais nous sommes heureux d'entendre ce qu'elle avait à dire à Londres. La mise à niveau des véhicules anciens est une activité que la communauté automobile adore et il existe un vaste marché pour les pièces d'occasion ou neuves destinées aux véhicules anciens. Un équipementier qui apporte son soutien à ce secteur mérite notre admiration.

Dernai a également déclaré - et c'est quelque chose que nous trouvons également vrai - que l'industrie automobile ne peut pas faire passer tout le monde aux transports publics ou aux services d'autopartage. En d'autres termes, il existe toujours un énorme marché pour les véhicules personnels et il est très peu probable que cela change de sitôt.