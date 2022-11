Comme vous n'êtes sûrement pas sans le savoir, BMW fête les 50 ans de sa division Motorsport cette année. Pour l'occasion, nous avons eu le droit à plusieurs nouveautés, dont la redoutable BMW M4 CSL, le nouveau BMW XM (le premier produit, depuis la M1, entièrement développé par Motorsport), ou encore la nouvelle M2.

Mais il manquait une voiture pour que cet anniversaire se termine de la plus belle des manières. Après plusieurs mois de rumeurs en tout genre, BMW présente enfin sa nouvelle 3.0 CSL, un modèle qui fait directement écho au modèle éponyme des années 1970.

CSL pour "Coupé, Sport, Leichtbau", c'est ainsi que revient sur le devant de la scène cet acronyme, avec la M4 tout d'abord, puis maintenant avec cette 3.0 CSL. Cette série limitée à 50 exemplaires est, grosso modo, une BMW M4 CSL avec plusieurs modifications esthétiques et techniques, mais nul doute que son pedigree devrait faire saliver les collectionneurs du monde entier.

Fait-elle honneur à son ainée ?

Comme vous pouvez le constater sur les photos, il y a eu cependant quelques modifications esthétiques par rapport à une M4 CSL. La face avant adopte une position plus verticale qui fait écho à son ancêtre, tandis que nous retrouvons les BMW Laser Light jaunes pour rappeler les feux des voitures de course historiques, mais aussi ceux du modèle de compétition actuellement le plus titré de BMW M : la BMW M4 GT3.

L'entourage de la calandre et des surfaces vitrées sont en aluminium. Le bouclier intègre de nouvelles prises d'air qui rappellent aussi la 3.0 CSL d'origine, et dont la fonction est toujours la même : refroidir le moteur et les freins. Globalement, la voiture s'inspire des lignes et des courbes du concept 3.0 CSL Hommage présenté en 2015.

Les ailes sont bombées, et la voiture est désormais dotée de jantes dorées avec un écrou central. À l'avant, BMW a chaussé sa 3.0 CSL de jantes de 20 pouces, tandis qu'à l'arrière ce sera du 21 pouces. Michelin a développé spécifiquement des pneus pour ce modèle, avec le chiffre "50" en relief sur le flanc pour marquer le demi-siècle de la M4.

Le lien le plus évident avec le modèle classique, nous le retrouvons à l'arrière, où BMW M a installé un aileron proéminent qui rappelle le petit côté "Batmobile" de son aînée. Les plus observateurs auront aussi remarqué un petit aileron sur le toit, comme le modèle d'antan.

Le travail autour de la peinture nécessite un processus spécifique, tandis que certaines pièces en PRFC (plastique renforcé de fibre de carbone) sont façonnées à la main du côté de Monaco. Chaque voiture passe par pas moins de huit cycles d'assemblage. Le processus peut prendre jusqu'à dix jours. Une éternité dans l'industrie automobile aujourd'hui. La voiture est assemblée dans un lieu qui lui est dédié près de l'usine de Dingolfing.

Plus de chevaux mais moins de couple

Passons désormais à la partie centrale de la voiture : le moteur. La BMW 3.0 CSL est équipée du six cylindres en ligne le plus puissant jamais utilisé dans une BMW M homologuée pour la route. C'était déjà le cas avec l'ancienne 3.0 CSL qui, dans son ultime version, développait 206 ch à son époque.

Le six cylindres bi-turbo est directement déviré du moteur utilisé en DTM. Il possède une cylindrée de 3,0 litres et développe pas moins de 560 ch, soit 10 ch de plus que la M4 CSL. BMW annonce un couple maximum de 550 Nm et un régime maximal de 7 200 tr/min. De nombreux éléments techniques de la M4 GT3 ont été intégrés à la 3.0 CSL, comme le turbo, le système de refroidissement spécifique et l'échappement en titane.

Le tout est envoyé uniquement aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Le pommeau de levier de vitesses est fabriqué exclusivement pour la BMW 3.0 CSL et fait écho au passé également. La voiture bénéficie également d'un système de talon/pointe automatique qu'il est aussi possible de désactiver.

Vous l'aurez peut-être souligné, mais le couple est en baisse de 100 Nm par rapport à une M4 Compétition ou une M4 CSL. L'explication est toute simple : BMW a fait le choix d'une boîte manuelle pour cette série spéciale, boîte qui ne peut pas encaisser la totalité du couple du moteur.

Techniquement, nous retrouvons, de série, un différentiel à glissement limité M, des freins en carbone-céramique (400 mm à l'avant et 380 mm à l'arrière) ou encore une suspension M adaptative avec amortisseurs à commande électronique.

BMW n'a pas communiqué sur les performances de son modèle, mais elles devraient être proches de la M4 CSL. Pour rappel, cette dernière abat le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et peut atteindre plus de 300 km/h en vitesse de pointe. BMW ne précise pas le poids du modèle, mais indique qu'elle bénéfice d'un rapport poids/puissance de 2,9 kg/ch. Elle devrait ainsi peser environ 1 625 kilos, soit exactement le même poids que la M4 CSL.

BMW ne produira que 50 voitures numérotées individuellement sur une période d'environ trois mois. Les prix n'ont pas été dévoilés, mais les dernières rumeurs font état d'un prix d'environ 750 000 dollars, soit environ 720 000 euros. BMW a d'ores et déjà annoncé que deux exemplaires sont réservés pour la France, deux exemplaires déjà vendus.