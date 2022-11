Le segment des compactes représente aujourd'hui une part importante du marché pour les constructeurs. Ce segment a largement évolué ces dernières années, avec des voitures de plus en plus grosses, certes, mais qui continuent de séduire les clients, notamment en Europe.

Lors d'un événement organisé par Bosch en Allemagne, le patron de BMW, Oliver Zipse, a répondu à plusieurs questions concernant l'avenir des "petites voitures" de la marque, à savoir les Série 1 et autres X1. Et contrairement à ses concurrents, BMW a encore de beaux projets pour les modèles de ce segment, tandis que les motorisations thermiques seront toujours au programme.

Des stratégies différentes

Les déclarations du numéro un de BMW sont donc de bon augure pour l'avenir des compactes de la marque, une situation qui contraste avec celle d'autres constructeurs concurrents, comme Mercedes, par exemple, qui a déclaré en juillet dernier qu'environ 75 % de ses investissements au cours des prochaines années seraient consacrés aux segments haut de gamme, à savoir celui des Classe C, GLC, Classe E et autres GLE.

Parallèlement, toujours en Allemagne, Audi avait également annoncé il y a quelques mois que les actuelles Audi A1 et Q2 n'auront pas le droit à une nouvelle génération, pour la simple et bonne raison que les investissements seront réservés aux segments supérieurs et la nouvelle gamme 100 % électrique, plus rentables.

Bientôt seul au monde ?

Il semblerait donc que, du moins pour l'instant, les compactes BMW resteront les seules dans l'univers haut de gamme du segment des compactes dans un avenir proche.

"Nous ne quitterons pas le segment inférieur. Même si nous nous considérons comme un constructeur haut de gamme, nous aurions tort d'abandonner le segment des voitures compactes, qui sera l'un des piliers de notre activité à l'avenir", a ainsi déclaré Oliver Zipse.