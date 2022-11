Malgré le choix de BMW de conserver une architecture "six en ligne + propulsion", la nouvelle M2 fait l'objet de nombreux débats houleux, notamment au niveau de son design, mais aussi, et c'est un autre problème, son poids. Avec plus de 1 700 kg sur la balance, la M2 est la plus lourde des trois voitures que nous allons analyser dans cet article, alors que c'est aussi la seule qui ne dispose pas de transmission intégrale.

Mais la BMW M2 regorge sans doute de qualités, et nous aurons tout le plaisir de les mettre en avant lors d'un prochain essai l'année prochaine. En attendant, nous avons décidé de confronter, en statique, la nouvelle BMW M2 avec ses deux meilleures ennemies : l'Audi RS 3 et la Mercedes-AMG A 45 S.

L'extérieur

La première différence évidente entre la BMW M2 et ses rivales, c'est bien évidemment la carrosserie choisie. La Bavaroise conserve ses lignes de coupé sans portes arrière, ce qui la rend évidemment moins pratique, mais peut-être aussi un peu plus sportive.

L'Audi RS 3 et la Mercedes-AMG A 45, quant à elles, sont disponibles en deux versions : compacte 5 portes ou berline 4 portes. Néanmoins, comme le démontrent les ventes en France, les clients ont largement tendance à préférer les versions compactes aux berlines.

Des trois, c'est la Mercedes-AMG A 45 S qui joue la carte de la sportivité exacerbée en termes de style, avec un pack aérodynamique, des évents, un aileron, et même de gros stickers sur les flancs pour la nouvelle version. L'Audi RS 3 et la BMW M2 sont un peu plus "discrètes" malgré tout, même si les grosses entrée d'air ou encore les larges sorties d'échappement trahissent leurs velléités.

Mais alors que la RS 3 et l'A 45 AMG sont en quelque sorte des A3 et des Classe A en tenues de sport, la BMW M2 se distingue de la Série 2 Coupé non seulement par l'ajout d'appendices aérodynamiques, mais aussi par un épaulement beaucoup plus marqué et nettement moins anguleux. Par rapport à la version de base, c'est la M2 qui fait le plus la différence.

En termes de dimensions, la BMW M2 est la plus longue du trio avec 4,58 mètres, tandis que c'est aussi la plus lourde avec 1 725 kilos annoncés.

Longueur Largeur Hauteur Empattement Poids Audi RS 3 4,39 mètres 1,85 mètre 1,44 mètre 2,63 mètres 1 650 kg BMW M2 4,58 mètres 1,89 mètre 1,4 mètre 2,74 mètres 1 725 kg Mercedes-AMG A 45 AMG 4,45 mètres 1,85 mètre 1,41 mètre 2,73 mètres 1 545 lg

L'intérieur

Les intérieurs des trois modèles ne révolutionnent pas le segment et sont globalement dans la continuité de ce que nous avons vu chez ces mêmes constructeurs. La BMW M2, encore elle, préfère se distinguer de ses concurrentes avec la présence d'un levier de vitesses car celle-ci sera proposée en boîte manuelle.

Naturellement, rien de tout cela n'est dépourvu du caractère sportif des modèles, avec des sièges enveloppants, des graphismes dédiés pour l'instrumentation numérique et d'autres détails divers et variés.

Comme mentionné, le coupé bavarois, en raison de l'absence de portes arrière, offre un accès moins facile que ses rivales, même si son coffre devrait avoir une meilleure contenance. BMW n'a pas encore confirmé cette donnée, mais il devrait être équivalent à celui de la Série 2, à savoir 390 litres. L'Audi RS 3, quant à elle, doit se contenter de 282 litres (321 pour la berline) en raison de la présence de la transmission intégrale, tandis que la Mercedes-AMG A 45 affiche 370 litres.

Moteur et transmission

Là encore, la BMW M2 se distingue de manière significative : pour le moment, la M2 est uniquement disponible en propulsion afin de rester fidèle à l'ADN de la marque. Les RS 3 et A 45 AMG, quant à elles, ont recours à un système quatre roues motrices, mais avec une répartition du couple allant jusqu'à 90 % au niveau de l'essieu arrière (avec un mode drift) pour la RS 3 et 100 % pour l'A 45.

En ce qui concerne le moteur, les trois modèles adoptent des architectures différentes. Le plus "petit" est celui de l'A 45 S, un quatre cylindres 2,0 litres turbo de 421 ch et 500 Nm. Plus noble, nous retrouvons le cinq cylindres 2,5 litres turbo de la RS 3 avec 400 ch et 500 Nm de couple, et enfin le fameux six cylindres en ligne de la M2, le plus puissant du lot avec 460 ch et 550 Nm de couple.

Comme évoqué plus haut, la M2 est la seule à proposer une boîte de vitesses manuelle à six rapports, alors que ses rivales s'en remettent à des transmissions automatiques à sept rapports pour la RS 3 et à huit pour la Mercedes.

Moteur Puissance Couple Vitesse max 0-100 km/h Audi RS 3 2.5 5-cylindres 400 ch 500 Nm 250 km/h 3,8 secondes BMW M2 3.0 6-cylindres 460 ch 550 Nm 250 km/h 4,1 secondes Mercedes-AMG A 45 AMG 2.0 4-cylindres 421 ch 500 Nm 270 km/h 3,9 secondes

Prix

Les prix de la nouvelle BMW M2 n'ont pas encore été annoncés, tout ce que nous savons, c'est qu'elle arrivera sur le marché français en avril 2023. Cependant, les premières rumeurs évoquent un prix catalogue à partir d'environ 72 000 euros.

Si tel est le cas, la BMW M2 sera la plus chère du trio, au-dessus des 69 300 euros réclamés pour l'Audi RS 3 Sportback et des 62 349 euros pour la Mercedes A 45 AMG. Et tout cela sans le malus écologique.