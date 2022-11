Comme la quasi-totalité des constructeurs automobiles, BMW met les watts pour développer et améliorer ses futures voitures électriques. Un nouveau chapitre s'écrira en 2025, lorsque la plate-forme dédiée Neue Klasse sera produite en masse. Elle permettra de mettre en place des groupes motopropulseurs avancés et plus efficaces ainsi que des systèmes d'aide à la conduite de nouvelle génération.

À ce propos, BMW annonce qu'un premier concept basé sur l'architecture Neue Klasse sera dévoilé au CES de Las Vegas en janvier 2023. Ce concept pourrait reprendre la philosophie du concept i Vision Circular présenté au salon de l'automobile de Munich 2021, qui contient de nombreux éléments fabriqués à partir de matériaux recyclés et une technologie de pointe.

"Le prochain temps fort sur notre route vers la Neue Klasse suivra en janvier 2023. À l'occasion du CES de Las Vegas, nous dévoilerons un Vision Vehicle qui viendra étayer notre expertise numérique. L'avenir de BMW Group est électrique, circulaire et numérique", a déclaré Nicolas Peter, membre du conseil d'administration de l'entreprise responsable des finances

BMW i Vision

Ce concept pourrait également embarquer une batterie de nouvelle génération, qui d'après les rumeurs, aurait une densité énergétique supérieure de 20%, une autonomie accrue de 30% et une vitesse de charge plus rapide de 30% par rapport aux voitures haut de gamme.

Le premier véhicule électrique de série basé sur la Neue Klasse devrait être une berline électrique compacte. Ce tout nouveau produit arrivera vers le milieu de la décennie et, pour l'instant, on sait qu'il s'agira d'une alternative entièrement électrique à la berline Série 3. Peu de temps après, un SUV compact électrique basé sur la même architecture suivra.

À terme, BMW élargira sa famille de véhicules électriques avec des modèles allant "du segment à fort volume aux modèles exclusifs à haute performance". En parallèle, BMW continuera à construire des modèles avec un moteur thermique sur d'autres plateformes spécifiques.