La nouvelle calandre des BMW M3 et M4 a fait couler beaucoup d'encre, mais ce n'est rien comparé au look du nouveau modèle de BMW M, le XM. Le SUV de la marque de Munich ne fait clairement pas l'unanimité, pourtant, BMW continue de le défendre et a bien l'intention d'attirer de nouveaux clients.

À l'occasion du lancement des BMW Série 7 et i7 aux Etats-Unis, Oliver Zipse a déclaré que le nouveau langage stylistique et extravagant utilisé par certains modèles sera appliqué à d'autres modèles futurs. D'après le patron, le design controversé des M3/M4 et XM remplit parfaitement son rôle :

"Si vous voulez avoir un design moderne, orienté vers le futur, vous serez automatiquement controversés et bien sûr, c'est ce que nous voulons. Cela ne veut pas dire que les gens n'achèteront pas votre produit. C'est le cas du XM. Il y a beaucoup de discussions, mais presque tout le monde l'adore", a déclaré Oliver Zipse.

Galerie: 2023 BMW XM

11 Photos

Pour BMW, il n'existe pas de mauvaise publicité. La marque s'est rendue compte que le design controversé de la BMW Série 7 E65 dessinée par Chris Bangle a suscité la polémique, mais que peu après, ses ventes ont dépassé celles de son prédécesseur, la BMW Série 7 E38. C'est cette même stratégie que veut appliquer de nouveau le constructeur allemand.

"Je veux de la controverse. Si nous n'avons pas de controverse, je sais déjà que c'est trop facile. Au début de la conception, si vous n'avez pas de controverse, c'est l'erreur que vous faites. C'est de la controverse que naît l'engagement. Les gens y réfléchissent et envisagent des alternatives", a-t-il ajouté.

Il est clair que BMW n'est pas près de changer de stratégie et que ses modèles les plus exotiques auront un style très particulier. Seul l'avenir nous dira si cette stratégie fonctionnera de nouveau avec la BMW XM, les ventes ne trompent pas.