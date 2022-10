Le BMW XM célèbre les 50 de BMW M, pas forcément de fort belle manière nous dirons certains, puisqu'il s'agit d'un SUV hybride rechargeable. Mais force est de constater que, depuis la BMW M1, le XM est le seul modèle développé de A à Z par BMW Motorsport.

Exclusif, ce SUV l'est, et c'est tout naturellement qu'il devrait jouer des coudes avec des modèles tout aussi exclusifs et puissants que lui. C'est du moins ce que pensent deux responsables de chez BMW M, le PDG Frank van Meel et le vice-président de la clientèle, de la marque et des ventes Timo Resch.

Beaucoup de clients de Lamborghini Urus ou de Mercedes Classe G souhaitent "une voiture de ce type chez BMW, et donc pour nous, c'était le choix logique", a déclaré Frank van Meel à nos confrères de CarBuzz.

Timo Resch a précisé que le BMW XM n'incitera pas forcément les propriétaires actuels de BMW M à passer à un SUV M. Les clients sont plutôt des propriétaires de SUV de luxe, c'est-à-dire ceux qui ont déjà des Lamborghini Urus, Bentley Bentayga et autres Land Rover Range Rover dans leur garage.

Sans surprise, du côté de chez BMW M, on considère que les États-Unis seront le marché le plus important pour le nouveau XM. Timo Resch a déclaré que la Chine et le Moyen-Orient seront en deuxième et troisième position.

Pour rappel, le BMW XM embarque un V8 4,4 litres bi-turbo de 489 chevaux associé à un moteur électrique de 197 ch. L’ensemble développe une puissance cumulée de 653 ch pour un couple de 800 Nm envoyé aux quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte automatique à huit rapports. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4,3 secondes.

Il s’affiche, en France, à partir de 175 000 euros et est disponible à la commande dès à présent. Les premières livraisons sont prévues au printemps 2023. Il sera rejoint à l’automne suivant par une version "Label Red", la BMW M de série la plus puissante de l’histoire avec 748 ch et 1 000 Nm de couple.