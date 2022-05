Une limousine britannique surélevée. Voici ce que voulait faire Bentley avec son tout nouveau Bentayga Extended Wheelbase (EWB), une version à empattement long du SUV basé à Crewe qui perpétue la longue tradition des modèles conçus pour accueillir les VIP et les célébrités dans les lieux les plus glamour de la planète, ou simplement pour les accompagner dans leur quotidien.

Bienvenue en première classe

Pour bien comprendre que le nouveau modèle n'est pas simplement un Bentayga plus long, le constructeur britannique précise que plus de 2500 composants différents ont été utilisés et que l'habitacle comporte des équipements exclusifs.

La plupart des nouveautés se trouvent dans le fabuleux intérieur qui promet de ne pas vous faire regretter de voler en première classe. Ce n'est pas une coïncidence si l'entreprise a baptisé son ensemble de solutions de confort pour les passagers "Bentley Airline Seat Specification".

Cela inclut la climatisation automatique des sièges, qui permet de chauffer et de ventiler les sièges avec une précision minutieuse. Le conducteur peut sélectionner six niveaux différents, la voiture ajustant les réglages en fonction de la température du corps et du pourcentage d'humidité dans l'habitacle. Selon Bentley, cela réduit le stress, l'irritabilité et améliore la sécurité au volant.

Il y a ensuite l'ajustement postural, qui équipe les sièges de six "zones de pression" qui massent continuellement les passagers. La marque estime que toutes les trois heures de voyage, les sièges effectuent jusqu'à 177 réglages pour soulager le stress et les tensions musculaires.

Pour compléter l'ensemble, il existe un accoudoir central et un accoudoir de porte chauffants ainsi que des modes Relax et VIP pour les passagers arrière. Les passagers arrière peuvent ainsi profiter d'un siège inclinable à 40°, d'un support pour les pieds et d'un espace supplémentaire pour les jambes en avançant le siège avant depuis l'arrière.

Sans oublier le mode Business, qui incline le siège vers l'avant pour faciliter la posture de ceux qui, par exemple, doivent utiliser un PC ou une tablette pour travailler.

Personnalisation sans fin

Au-delà des solutions technologiques, l'intérieur du Bentayga EWB (disponible en configurations 4 et 5 places) est plus luxueux et personnalisable que jamais. Bentley parle de plus de 24 milliards de combinaisons de personnalisations possibles à partir du vaste catalogue d'inserts et de garnitures, mais ce chiffre atteint un trillion si vous optez pour des tissus et des couleurs sur mesure pour les clients les plus exigeants.

Parmi les nouveautés du Bentayga, citons des panneaux de porte arrière entièrement redessinés, dotés de 22 LED du système Diamond Illumination de Bentley, et un tableau de bord encore plus raffiné avec des garnitures deux fois moins épaisses que celles des autres Bentley (et créées à l'aide d'une technologie spéciale également à l'origine du concept EXP 100 GT 2019). En outre, le tableau de bord présente un placage en bois avec un laminage en acier de seulement 0,07 mm d'épaisseur.

Design et confort de conduite 5 étoiles

Esthétiquement, il n'y a pas de changements majeurs. Les proportions et les lignes de la voiture sont pratiquement identiques à celles du modèle de base, mais, en raison de l'augmentation de l'empattement de 18 cm, la longueur totale passe de 5,14 à 5,32 mètres. Le modèle rallongé se reconnaît à sa calandre à ailettes verticales avec inserts chromés verticaux et garniture noire, ainsi qu'à ses jantes en alliage de 22 pouces à 10 branches au design unique.

Naturellement, Bentley n'a pas négligé l'expérience de conduite. Sur la limousine britannique, nous trouvons le Bentley Dynamic Ride, un système anti-roulis qui maximise l'agilité en virage et le confort pour tous les occupants. En outre, les quatre roues directrices permettent une conduite encore plus souple et compensent l'empattement supplémentaire de 18 cm en réduisant le rayon de braquage de 7 % par rapport à la Bentayga classique.

Le Bentayga EWB sera disponible à partir de fin 2022 en moteur 4.0 V8 biturbo de 550 ch et 770 Nm de couple associé à une transmission automatique à 8 rapports. Malgré les dimensions supplémentaires, les performances restent excellentes, avec une vitesse de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes et une vitesse de pointe de 290 km/h.

Le prix ? Officiellement, il reste à le découvrir, mais il est clair que beaucoup dépendra de la personnalisation requise.