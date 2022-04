Bentley semble sur la bonne voie. L'an dernier, le constructeur britannique a livré 14 659 véhicules à travers le monde, soit une hausse impressionnante de 31% par rapport à 2020. Bentley ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, la marque annonce l'arrivée d'un nouveau modèle qui s'ajoutera prochainement à sa gamme.

Au moment de la rédaction de cet article, l'identité de cette mystérieuse Bentley est inconnue. Le fabricant veut préserver ce mystère en ne publiant qu'une image ainsi qu'une courte vidéo de celle-ci. De quoi s'agit-il exactement ? Nous le saurons le 10 mai prochain au moment de sa révélation.

Dans son communiqué de presse, Bentley écrit : "Bentley annoncera un cinquième modèle qui rejoindra son portefeuille de voitures de luxe le mardi 10 mai. Les concepteurs, les ingénieurs et les artisans de la société ont tout mis en œuvre pour combiner luxe, technologie et performances d'une manière que seule Bentley peut offrir".

La déclaration du constructeur de Crewe est très claire, un cinquième modèle va être ajouté à la gamme qui comprend les Bentley Continental GT, Continental GT Convertible, Flying Spur et Bentayga. Maintenant, si l'on fouille dans nos archives, nos photographes espion n'ont jamais vu rouler le prototype d'une nouvelle Bentley. Les dernières images datent du mois de décembre dernier, elles montrent une version allongée du Bentley Bentayga.

Bentley poursuit la description de ce modèle : "Avec une dimension supplémentaire de bien-être à bord, le nouveau modèle sera assis dans un confort somptueux au sommet de sa gamme et offrira un éventail de capacités au-delà de tout ce qui a été offert auparavant".

En fin d'année 2021, des rumeurs annonçaient l'arrivée d'un modèle Bentley vendu à 2 millions d'euros. Il serait basé sur la Bentley Continental GT Speed et produit à 25 exemplaires. Nous pensons que le modèle présenté en mai prochain ne correspond pas à cette rumeur, puisque le cinquième membre de la famille met l'accent sur le confort et non sur le côté sportif que peuvent offrir les voitures de Crewe.