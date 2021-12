Après la Bacalar (seulement 12 exemplaires), Bentley préparerait un second modèle en édition limitée avec la complicité de Mulliner. D'après Autocar, le constructeur de Crewe prévoirait de le présenter en 2023.

Ce modèle, produit à 25 exemplaires, dériverait de la Bentley Continental GT Speed et embarquerait donc le moteur W12 6.0 L délivrant la bagatelle de 659 ch pour 900 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h serait bouclé en 3,6 secondes, et la vitesse maximale dépasserait les 320 km/h.

Comme vous vous en doutez, cette mystérieuse Bentley ne sera pas à la portée de toutes les bourses. En effet, son prix se situerait entre 1,5 million de livres sterling et 2,0 millions de livres sterling (entre 1,8 et 2,4 millions d'euros). Elle deviendrait donc la Bentley la plus chère de toute l'histoire.

Bentley Bacalar Bentley EXP 100 GT

Son design serait différent des modèles actuels de la marque, en optant pour des éléments déjà vus sur le concept Bentley EXP 100 GT. Ce modèle servirait également de base de travail pour les nouveautés électriques de la marque qui prévoit de devenir 100% électrique à horizon 2030. Le média britannique précise que la face avant sera plus anguleuse et agressive. Elle aurait également des feux plus minces et une calandre différenciante.

GT et sportive dans l'âme, cette Bentley aurait une suspension plus rigide, un meilleur châssis, des roues arrière directrices et un système de freinage en carbone-céramique de 440 mm de diamètre. Enfin, elle marquerait la fin du moteur W12 qui devrait tirer sa révérence "peu de temps après le lancement de la prochaine Bentley-Mulliner".

Elle pourrait être présentée l'an prochain, lors d'un salon ou sur internet, avant d'être produite et commercialisée l'année suivante. Comme il est de coutume chez les constructeurs de voitures de luxe, toutes les unités pourraient trouver preneur avant même qu'elle soit présentée au public.