La Bentley Flying Spur Mulliner débarque pour transformer la déjà très luxueuse berline en une version encore plus opulente. Elle fera ses débuts en public ces prochains jours à la Monterey Car Week, en Californie.

La version Mulliner (du nom du département de personnalisation Bentley) de la Flying Spur présente un motif à double diamant dans la calandre et une finition chromée pour le bouclier. En bout de capot on retrouve le Flying B, le "B volant", rétro-éclairé.

Le badge Mulliner apparaît sur les sorties d'air des ailes, et les coques de rétroviseurs sont de couleur argent satiné. La berline roule sur des jantes de 22 pouces à la finition polie et aux détails gris, avec des enjoliveurs à nivellement automatique au centre.

À l'intérieur, Mulliner propose huit combinaisons personnalisées de trois couleurs. La division appelle l'un de ces modèles Ascot, qui comprend un mélange de cuir bleu Imperial, de cuir couleur Camel avec des accents blancs. Il y a aussi les versions Flare et Sirius dans un mélange de teintes Hotspur (rouge foncé) et Beluga (gris foncé), et Linen et Brunel avec des accents argentés.

Cette Flying Spur haut de gamme est équipée de série de la spécification de conduite Mulliner. Cela signifie que les sièges sont ornés d'un motif matelassé diamant et que les panneaux de porte sont recouverts d'un cuir tridimensionnel.

Les occupants de l'arrière disposent de tables de pique-nique à commande électrique avec des surfaces plaquées. Les consoles centrale et arrière ont une finition technique diamantée. L'horloge Mulliner sur le tableau de bord a une surface en argent brossé.

La Mulliner est livrée avec des clés recouvertes de cuir dans un coffret de présentation artisanal dont la couleur est identique à celle de l'intérieur choisi par l'acheteur pour la berline.

C'est le premier modèle Mulliner à être disponible avec une motorisation hybride. Les acheteurs peuvent choisir un V6 2,9 litres à assistance électrique qui développe une puissance totale de 544 chevaux (400 kilowatts) et 750 Nm. Il existe également un V8 biturbo de 4,0 litres développant 550 chevaux (404 kW) et 770 Nm. Le moteur haut de gamme est le W12 biturbo de 6,0 litres qui développe 635 ch (467 kW) et 900 Nm.