Lorsque l'on pense aux voitures de luxe, les premières caractéristiques qui viennent à l'esprit pour définir ce type de véhicule sont souvent les grandes dimensions, un aménagement intérieur raffiné, de gros moteurs et un confort de haut niveau. Un autre aspect important de ce segment est la technologie embarquée dans ces véhicules.

C'est le cas du nouveau système de divertissement aux places arrière que Bentley a introduit pour les modèles Bentayga et Flying Spur. Appelé Bentley Rear Entertainment, il offre un système connecté qui utilise les dernières technologies et s'intègre au système audio Naim disponible sur les Bentley.

Connexion sans fil

Il comporte deux écrans haute définition de 10,1 pouces, d'une résolution de 1920 x 1080 pixels, installés sur les appuie-tête des sièges avant. Ils peuvent être retirés de leur position et sont capables de retransmettre instantanément et sans fil des contenus provenant d'appareils tels que des smartphones, des PC ou des tablettes.

Le son du système peut être diffusé via Bluetooth sur les écouteurs de la voiture ou sur les écouteurs personnels du client. Bien entendu, les modèles Bentayga et Flying Spur peuvent également profiter du système audio Naim de 2200 watts, le meilleur de sa catégorie, pour apprécier le contenu multimédia.

Il fonctionne avec les principales applications

Ce système de divertissement est compatible avec les principales applications disponibles pour les systèmes d'exploitation iOS et Android, comme Amazon Prime, Disney+, Youku ou Apple TV. Parmi celles-ci, Netflix est préinstallé et peut donc être utilisé par les clients sans avoir besoin de faire du streaming depuis l'appareil.

Le système intègre également une fonction de mise en miroir qui reproduit une copie exacte de l'écran de l'appareil mobile connecté, y compris les pop-ups, les notifications et la rotation de l'affichage.

Un équipement complet

Les deux écrans tactiles sont équipés d'un port HDMI, idéal pour utiliser des consoles de jeux ou des dongles, et d'une sortie USB Type C, utile pour recharger des appareils et sauvegarder des mises à jour logicielles. Les écouteurs peuvent également être connectés via une entrée jack comme alternative à une connexion sans fil.

Bentley fournit des mises à jour logicielles via Over-The-Air (OTA), ce qui permet aux propriétaires de Bentayga et de Flying Spur de toujours bénéficier de la dernière version du système multimédia.