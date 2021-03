Il n'est pas facile pour des marques d'extra-luxe comme Bentley de maintenir une certaine tradition à une époque où les gros moteurs puissants sont de moins en moins appréciés. Ou du moins tolérés. Néanmoins, contre vents et marées, voici la nouvelle Continental GT Speed.

Placée tout en haut de la gamme du grand coupé britannique, cette nouvelle version Speed est la voiture de route la plus dynamique et la plus performante des 101 ans d'histoire de la société, et ce n'est pas seulement une question de marketing. Le nouveau coupé Continental GT Speed tire encore plus de puissance du W12 de 6 litres de la Continental GT et ajoute équilibre et stabilité grâce à une direction active à l'arrière et à un réglage avancé de la suspension. Le style de la voiture a également été épuré et actualisé, et s'offre un tout nouveau badge "Speed".

659 chevaux, et 335 km/h en pointe

La carte de visite de cette Continental GT Speed est le W12 6 litres biturbo qui, sans l'ajout d'un module hybride, délivre désormais 650 ch, ou plutôt 650 ch "britanniques" (BHP). Chez nous, ça fait 659 chevaux (485 kW), soit 24 de plus que la Continental GT W12 originale. En revanche, on conserve les 900 Nm de couple.

Avec une telle fiche technique, le coupé annonce un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et une vitesse de pointe de 335 km/h.

Mais en plus de cette puissance en hausse, Bentley a mis à jour la transmission à double embrayage à huit rapports pour qu'elle réponde plus rapidement et plus agressivement, notamment en mode Sport. La boîte de vitesses agirait jusqu'à deux fois plus vite que celle de la GT standard.

Plus agile que jamais

La suspension et la direction ont également fait l'objet d'importantes modifications, à commencer par la mise en œuvre d'une direction électronique intégrale qui améliore l'agilité à la fois à basse vitesse, avec les roues avant et arrière braquant dans des directions opposées à des vitesses modérées, et qui braquent dans le même sens, "en phase", à des vitesses plus élevées pour améliorer la stabilité.

Ce système est complété par le Bentley Dynamic Ride, un système de barre anti-roulis à amortissement électro-commandé de 48 volts. Associé à un différentiel à glissement limité, Bentley fait de cette GT Speed la Continental GT la plus agile à ce jour !

Look sombre

Dernier mot sur le look. Visuellement, la nouvelle Continental GT Speed offre un look légèrement plus agressif que d'habitude, grâce à une calandre, des prises d'air dans le bas du pare-chocs et des jupes latérales avec une finition noire Dark Tint. Un badge "Speed" chromé avec de nouveaux graphismes orne le pare-chocs avant et de nouvelles jantes de 22 pouces spécialement conçues pour cette finition et finies en argent brillant standard (avec une option de teinte foncée ou de noir brillant) complètent le look.

Dans l'habitacle, on retrouve un environnement bicolore avec du cuir et de l'Alcantara recouvrant les sièges, le volant et certaines parties du tableau de bord. Au choix il y a 15 couleurs principales et 11 couleurs secondaires. La console centrale présente un insert en aluminium de couleur foncée, tandis que l'écran central rotatif emblématique des autres Continental reste inchangé. Les prix seront annoncés avant la fin de l'année, à l'occasion du lancement commercial.