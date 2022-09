Quelques semaines à peine après la découverte du tout nouvel Urus Performante, voici que Lamborghini nous dévoile une nouvelle version de son super-SUV baptisé Urus S.

Le moteur est en fait le même V8 biturbo que celui du Performante, avec les mêmes 666 ch (16 ch de plus que la première génération) et 850 Nm de couple. C'est le style qui change, mettant davantage l'accent sur l'élégance, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Le jeu des 7 différences

Distinguer la Lamborghini Urus S de sa sœur Performante n'est pas facile, mais il existe des détails utiles pour les reconnaître en quelques secondes. Comme le pare-chocs avant et un élément de bas de caisse en acier et peint en noir, tandis que les prises d'air sur le capot ont un design différent.

L'arrière change également avec des pare-chocs redessinés et de nouveaux échappements en acier brossé ou, en option, en noir chromé mat, poli ou brillant. Les jantes de 21 pouces sont de série, mais dans les options, vous pouvez aller jusqu'à des jantes de 23 pouces en bronze diamant.

Ce qui différencie encore plus l'Urus S de la version Performante, ce sont les personnalisations, des couleurs de la carrosserie à celles dédiées à l'intérieur, auxquelles s'ajoutent naturellement les possibilités pratiquement infinies offertes par le programme de personnalisation "Ad Personam" de Lamborghini.

3,5 secondes pour filer à 100 km/h

Comme mentionné, c'est le moteur qui ne change pas : le V8 biturbo de 4 litres confirme les 666 ch et 850 Nm de la Performante, avec un rapport poids/puissance de 3,3 kg/ch, légèrement supérieur aux 3,2 de sa sœur, ce qui se reflète très peu dans le 0-100 km/h : le Lamborghini Urus S met 3,5 secondes contre 3,3 secondes de la version allégée, avec une vitesse de pointe de 305 km/h.

On retrouve les différents modes de conduite du système Anima : route, sport, course et eco, auxquels s'ajoutent des calibrages spécifiques pour la conduite tout-terrain : terre, neige et sable. Ils affectent tous la réponse du moteur, la direction et le réglage de la suspension pneumatique adaptative.

Le prix ? La Lamborghini Urus S débute à 192 651 € (hors taxes), soit environ 67 000 € de moins que la Performante.