L'une des voitures les plus attendues de l'année a enfin été dévoilée : le premier SUV de l'histoire de Ferrari. Bien que Maranello affirme que le Purosangue est dans une classe à part, il est maintenant temps de faire connaissance avec le dernier produit du Cavallino après plusieurs années de spéculation sur le nom, le look et l'impact en termes de réputation de la marque et de ventes.

Le Purosangue est l'un des très rares véhicules auxquels la presse et le monde financier (agences de notation) prêtent attention. Cela signifie beaucoup pour Ferrari.

Si l'on fait abstraction des spécifications techniques et du design du Purosangue, ce véhicule place Ferrari dans un secteur de marché totalement différent. Bien que la marque ne le considère pas comme un SUV, il est clair que ce nouveau produit est la réponse de Ferrari au boom des SUV qui s'est étendu aux segments supérieurs du luxe. Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin et Lamborghini s'y sont déjà lancés.

Le segment des F-SUV

On peut l'appeller le segment des F-SUV de luxe et l'année dernière, il a trouvé plus de 14 200 nouveaux clients, ceux qui ont acheté le Bentley Bentayga, le Lamborghini Urus, l'Aston Martin DBX et le Rolls-Royce Cullinan. Leurs ventes combinées ont augmenté de 40 % depuis 2020 et devraient croître encore plus en 2022. Les quatre modèles, avec des prix et des positionnements différents, ont enregistré une croissance à deux chiffres, avec une augmentation de plus de 400 % pour l'Aston Martin.

Ventes mondiales de super-SUV

Ces super SUV sont principalement vendus aux États-Unis et au Canada, où se trouvent 31 % du volume mondial en 2021. La demande a augmenté de 46 % pour atteindre plus de 4400 unités. Leur deuxième marché le plus important a été la Chine avec plus de 3700 unités, soit une hausse de 23 %.

L'Europe arrive en troisième position avec 3 622 unités, soit une hausse de 33 % depuis 2020. Parmi ces marchés, le Royaume-Uni arrive en tête avec 40% du total européen, suivi de l'Allemagne avec 26%, de la Suisse avec 6,3%, de l'Italie avec 5,1% et de la France avec 3 %.

En termes de pénétration du marché au sein des ventes de SUV, Monaco a pris la tête puisqu'elle a représenté 4,8% du volume. Venaient ensuite Singapour (0,8%), Saint-Marin (0,5%), Andorre (0,4%) et le Qatar (0,3%).

Le bon positionnement

Sur la base des informations limitées et des photos officielles fournies par Ferrari, la Purosangue semble être le bon produit à fort potentiel. Tout d'abord, le positionnement en tant que voiture de sport à quatre places vise à aligner le nouveau véhicule avec le reste de la gamme et non comme une Ferrari totalement différente.

Ventes de super-SUV par marché - Top 20 en 2021

Et contrairement à ses plus proches rivaux, Ferrari a décidé de se concentrer davantage sur les performances que sur la polyvalence. Il y a en effet plus de "Sport" que d'"Utilité" dans ce SUV ("Sport Utility Vehicle"). Cela se voit à l'espace intérieur limité, aux quatre sièges au lieu de cinq et au tableau de bord traditionnel de Ferrari. En effet, il y a plus de points communs entre la Purosangue et le reste des voitures de sport que vous ne le pensez.

C'est pourquoi on peut penser que cette nouvelle Ferrari va pénétrer le segment à pas de géant et devenir un nouvel acteur du secteur.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.