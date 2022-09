Cela fait trop longtemps que le Lamborghini Urus règne en maître parmi les Super-SUV. Il fallait qu'un constructeur de la même grandeur que Ferrari vienne mettre fin à son empire. Le 13 septembre 2022 est né sa majesté Purosangue, premier SUV de la marque au cheval cabré, qui va tenter d'en venir à bout de son ennemi et de prendre le trône.

Dans cet article, nous vous proposons de les comparer afin de déterminer qui du Lamborghini Urus Performante ou du Ferrari Purosangue mérite de porter la couronne.

On commence par une comparaison visuelle. Nous ne dirons pas lequel des deux SUV italiens est le plus réussi, car cela dépend des goûts de chacun. Mais force est de constater que le Lamborghini a des lignes acérées, tandis que le Ferrari a des courbes plus douces que son concurrent. N'hésitez pas à voter et à nous écrire dans la section des commentaires lequel de ces deux modèles vous plaît le plus.

L'Urus mesure 5137 mm de long, 2026 mm de large et 1618 mm de haut. Son empattement est de 3006 mm. Le Purosangue est plus petit en longueur et en hauteur. Il mesure en effet 4973 mm de long, 2028 mm de large et 1589 mm de haut. Il a en revanche un empattement un peu plus long avec ses 3018 mm. Le Ferrari a aussi un poids légèrement moins élevé, avec 2033 kg à sec contre 2150 kg pour le taureau.

Le Ferrari Purosangue se veut aussi plus habitable, en témoignent les portes arrière à ouverture antagoniste pour faciliter l'accès à son bord ainsi que les deux baquets à l'arrière.

De profil, on remarquera que le Purosangue a un capot beaucoup plus long que son concurrent. Il abrite en effet un V12 qui est naturellement plus encombrant que le V8 de l'Urus.

Grâce à une longueur et une hauteur inférieures, le crossover de Maranello semble plus costaud. L'effet SUV est moins marqué, le Purosangue ressemble davantage à un crossover ou à une GT sous stéroïdes. On apprécie particulièrement ses hanches qui lui confèrent une très belle musculature.

L'Urus Performante n'est pas pour autant un "gentil garçon", loin de là. Le SUV de Sant'Agata Bolognese est très agressif. Sa face avant paraît plus méchante que celle du Ferrari inspirée de la SF90 Stradale et qui semble à vrai dire un peu moins énervée.

Dans l'habitacle, deux salles, deux ambiances. Ils sont à l'image de l'extérieur avec des courbes plutôt douces pour le Ferrari et affûtées pour le Lamborghini. Vous remarquerez que le Purosangue n'a pas d'écran central. Dans son communiqué de presse, Ferrari explique que toutes les informations essentielles sont regroupées dans l'écran du tableau de bord. Là encore, certains préféreront le côté sportif de l'Urus, tandis que d'autres auront un penchant pour l'aspect moderne et luxueux du Purosangue.

On arrive maintenant à la partie qui vous intéresse le plus, les fiches techniques. Pour cela, nous avons réalisé ce tableau comparatif afin que vous puissiez y voir plus clair. Certes, le Ferrari est plus puissant, mais l'Urus Performante n'est pas pour autant à la traîne.