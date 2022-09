"Pas comme les autres". C'est le slogan de lancement du Ferrari Purosangue, et il résume clairement la philosophie du premier SUV de la firme au cheval cabré : un modèle qui rompt avec les traditions de la marque, mais aussi avec les standards esthétiques qui ont toujours caractérisé ce segment.

Du côté de Maranello, on a voulu casser les stéréotypes du segment des SUV avec le Purosangue, et après environ cinq ans de gestation et les premières fondations posées par feu Sergio Marchionne, ce "GT SUV" se présente aujourd'hui pour la première fois.

Le V12 toujours de la partie

Si l'on met de côté (du moins pour l'instant) la version hybride rechargeable, la Purosangue est propulsée par un V12 6,5 litres atmosphérique. Ce V12 est équipé de cylindres inclinés à 65°, de plusieurs technologies issues du moteur de la 812, le tout agrémenté de nombreuses solutions techniques déjà éprouvées en Formule 1. Le F140IA, c'est ainsi que ce nomme en interne le moteur, développe 725 ch à 7 750 tr/min et 716 Nm à 6 250 tr/min, 80 % du couple étant déjà disponible dès 2 100 tr/min.

Les performances sont dignes d'une Ferrari : vitesse de pointe annoncée à plus de 310 km/h, 0 à 100 km/h abattu en 3,3 secondes et 0 à 200 km/h en 10,6 secondes.

Le V12 est associé à une transmission automatique à double embrayage à huit rapports. Cette boîte est directement dérivée de celle de la GTC4Lusso, le rapport supplémentaire ajouté à la boîte permet uniquement d'abaisser les consommations sur autoroute. Également dérivé de la GTC4Lusso, le système de transmission intégrale a été encore optimisé, tandis que l'adhérence et les réglages varient en fonction du mode de conduite sélectionné sur la Manettino.

Si le Purosangue n'a pas de réelle configuration tout-terrain, il peut compter sur une meilleure gestion de l'adhérence, grâce notamment à une évolution de l'ESP et du système brake-by-wire (ce dernier ayant été introduit pour la première fois sur la 296 GTB).

Outre des chiffres époustouflants, Ferrari précise que le confort n'a pas été négligé. La marque annonce l'arrivée d'une nouvelle suspension active TASV (True Active Spool Valve) permettant de réduire le tangage et le roulis, des phénomènes inhérents aux SUV. Ainsi, la voiture aurait un comportement dynamique proche de celui d'une GT Ferrari, comme la nouvelle Roma par exemple.

En outre, le système de transmission intégrale, le différentiel à glissement limité à l'avant, les roues arrière directrices et un nouvel ABS conçu en collaboration avec Bosch annoncent d'ores et déjà des performances de supercar pour ce SUV.

L'habitabilité d'un vrai SUV ?

Le Purosangue est, en 75 ans, la première Ferrari à quatre portes et quatre sièges. Les ingénieurs ont accordé beaucoup d'attention à l'intérieur, à commencer par l'installation à bord. Avec les portes arrière à ouverture antagoniste (et électrique) à 79°, l'effet "waouh" est assuré, tout comme l'habitabilité puisque la Ferrari tire le meilleur parti de son généreux empattement de 3,02 mètres.

Les quatre sièges, tous séparés, disposent de toutes les fonctions de réglage électrique, de chauffage et de ventilation, tandis que les sièges avant bénéficient également de divers programmes de massage. En plus des inserts et de la sellerie (l'Alcantara provient de polyester recyclé certifié), le tableau de bord est lui aussi impressionnant.

Contrairement à toutes les voitures modernes, il n'y a pas d'écran central au niveau de la console. Toutes les informations principales sont affichées sur l'écran du tableau de bord et celui du côté passager, tous deux affichant 10,2 pouces de diagonale. Le Purosangue ne possède même pas de système de navigation pour la simple et bonne raison que l'intégration avec Apple CarPlay et Android Auto offre au conducteur un système plus avancé et plus moderne.

Vous ne trouverez qu'un système Wi-Fi embarqué et non pas de connectivité 4G et 5G. Selon le constructeur, "le niveau de cybersécurité que Ferrari peut garantir ne répond pas à 100 % des exigences de sécurité nécessaires". Par conséquent, du moins pour l'instant, les mises à jour over-the-air ne sont pas prévues. En outre, un capteur de nouvelle génération permet d'analyser la qualité de l'air et un toit panoramique électrochromatique peut s'assombrir sur la simple pression d'un bouton.

N'oublions pas également le coffre, qui possède une capacité de 473 litres (le plus grand jamais vu sur une Ferrari) et les sièges arrière peuvent être rabattus pour augmenter encore la capacité de chargement.

Le plus GT des SUV ?

Avec ses 4,97 mètres de long, 2,03 mètres de large et 1,59 mètre de haut, le Purosangue présente des dimensions et des proportions uniques dans le segment des super-SUV. La large face avant s'inspire de celle de la Roma, tandis que, de profil, la voiture en impose avec des jantes de 22 pouces à l'avant et 23 pouces à l'arrière.

Derrière le travail esthétique, il y a aussi beaucoup d'ingénierie, à commencer par les matériaux sélectionnés. Par exemple, le capot en aluminium et le toit en fibre de carbone ont permis de réduire le poids et d'avoir un centre de gravité aussi bas que possible. En ce qui concerne le châssis, Ferrari l'a conçu de A à Z en utilisant des matériaux légers et très résistants pour combiner faible poids et rigidité torsionnelle supérieure de 30 % (et une rigidité en flexion supérieure de 25 %) à celle des autres modèles Ferrari.

En outre, l'ensemble du groupe motopropulseur, la boîte de vitesses et le système d'ouverture des portes ont été conçus pour abaisser le centre de gravité et atteindre un équilibre des masses de 49 % à l'avant et 51 % à l'arrière. Au final, le Purosangue pèse 2 033 kg à sec (2 180 kg tout plein faits), soit près de 200 kg de moins qu'un Lamborghini Urus (qui est toutefois légèrement plus grand).

Pour le reste, ce qui surprend, c'est l'absence d'éléments aérodynamiques actifs, pourtant désormais omniprésents sur toutes les supercars de nouvelle génération. Un choix qui montre clairement que le Purosangue n'est pas né avec l'obsession de réaliser forcément les meilleurs chronos sur circuit.

Pourtant, la partie aérodynamique n'a pas été négligée. La lunette arrière, par exemple, n'a pas d'essuie-glace, car les flux d'air assurent déjà le nettoyage de la vitre. Une solution technique que nous avons déjà vu sur d'autres voitures, comme la Porsche 911 ou encore la Citroën C6. À cela s'ajoute le profil particulier des passages de roues qui, selon le constructeur, "scelle" aérodynamiquement les roues avant en réduisant les turbulences.

Le SUV le plus cher au monde ?

La Ferrari Purosangue arrivera en Europe au printemps prochain et son prix débutera à partir de 390 000 euros, soit 160 000 euros de plus qu'un Urus.

Ce chiffre n'a toutefois pas effrayé les clients, Ferrari évoquant déjà une "demande record", le pic des précommandes ayant été atteint dès l'annonce officielle de la présence d'un V12 sous le capot. Toutefois, du moins dans un premier temps, la priorité sera donnée à ceux étant déjà clients Ferrari.

Afin de limiter les parts de marché de son Purosangue et de maintenir son exclusivité, Ferrari a annoncé que le modèle ne dépassera pas 20 % du volume total des ventes. Après la première hybride, voici désormais le premier SUV Ferrari, et c'est encore une nouvelle ère qui débute pour la firme de Maranello, avant celle, sans doute, du 100 % électrique prévue d'ici trois ans.